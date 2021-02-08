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«АвтоВАЗ» вывел на тесты обновленный универсал Lada Vesta

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Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» тестирует в Тольятти обновленный универсал Vesta, который получил приставку FL. Отмечается, что автомобиль был сфотографирован на территории научно-технического центра предприятия. Об этом сообщает паблик «ВКонтакте» AvtoVaz News.

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У рестайлингового автомобиля появились новые фары, капот и передние крылья. В салоне установлены доработанная передняя панель, новый мультируль, измененные дверные карты и обивка сидений.

Моторная гамма останется прежней. В настоящее время Vesta оснащается 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 106 и 113 л.с., а также 1,8-литровым агрегатом, который выдает 122 л.с. Для 113-сильного двигателя предусмотрен вариатор, а для других — пятиступенчатая «механика».

14 января сообщалось, что Группа Renault представила свою очередную стратегию работы под названием Renaulution. В стратегии прописаны планы, которые касаются «АвтоВАЗа» и бренда «Лада» (входят в Группу Renault). В частности, в иерархии Группы Renault отечественная Lada будет объединена с румынской маркой Dacia.

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