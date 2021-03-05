Популярность смартчасов выросла в преддверии 8 Марта

Смартфоны теряют популярность в качестве подарка на 8 Марта. Рост спроса на них накануне праздника оказался в два раза ниже, чем в прошлом году, при этом интерес к умным часам и браслетам вырос втрое. Об этом сообщили 5 марта аналитики «МегаФон Ритейл».

Отмечается, что самыми желанными моделями умных часов и фитнес-браслетов стали Apple Watch SE, Huawei Band 4e и Huawei Watch GT. При этом в плане цветовой гаммы гаджетов, которые выбирают в подарок, превалируют зеленый, розовый и серый.

В свою очередь, те, кто решил подарить смартфон, выбирают модели средней ценовой категории с хорошим соотношением цены и качества, а именно Samsung Galaxy M31s и Samsung Galaxy M21. Накануне Дня защитника Отечества эти гаджеты также пользовались популярностью. Кроме того, растет спрос и на Apple iPhone 12 Pro.

При этом, если в прошлом году планшеты показывали отрицательную динамику и не пользовались спросом накануне праздников, то в настоящее время ситуация изменилась, категория показывает заметный рост. Однако аксессуары и товары для красоты и здоровья, например, умные зубные щетки и весы, которые активно дарили 23 февраля, накануне 8 Марта не попали в число быстрорастущих категорий.

Аналитики указали на то, что средняя стоимость подарков в этом году составляет от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, этот ценовой диапазон растет в данное время наиболее активно.

Также подчеркивается, что за подарками накануне Международного женского дня чаще идут не в интернет-магазин, а в розничные салоны ― там в предпраздничные дни все категории показывают более активный рост. Так, например, в Experience Store, магазинах нового формата «МегаФона», кроме смарт-часов, высоким спросом пользуются умные колонки и смартфоны Apple. Помимо этого, покупатели активно интересуются аксессуарами и устройствами для умного дома. Самый быстрорастущий ценовой диапазон здесь ― от 25 тыс. до 30 тыс. рублей.

Ранее в этот день стало известно, что в России почти половина мужчин готова потратить на подарки в Международный женский день около 10 тыс. рублей. Также, согласно исследованию онлайн-платформы Webbankir, 51,4% респондентов дарят подарки не только близким, но и коллегам, 40,9% радуют подарками только членов семьи, а 3,2% — только коллег с работы.

В то же время 86,5% россиянок подтвердили факт получения подарков на 8 Марта, причем 63% получают подарки как от коллег, так и от членов семьи, 16,6% — только дома, 6,4% — только на работе.

2 марта психолог Юлия Кочетова составила список худших подарков женщинам на праздник, и самыми банальными оказались сладости. Она добавила, что ненужные сувениры, к числу которых относятся мягкие игрушки и статуэтки, также могут не понадобиться женщине. А подарок в виде техники для кухни может вызвать подозрения у хозяйки насчет усовершенствования ее навыков в быту.