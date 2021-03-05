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МИД анонсировал ответный стоп-лист граждан США

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РФ скоро опубликует стоп-лист граждан США в ответ на введенные Вашингтоном антироссийские санкции, заявила в пятницу, 5 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Почему вы думаете, что мы ждем? Никто не ждет <...> Они ввели какие-то стоп-листы, мы ввели стоп-листы, либо проинформировали их, либо ответили на их вопросы <...> Но учитывая, как они себя ведут сейчас, они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем, работа ведется», — сказала дипломат в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Ранее в пятницу член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил «Известиям», что на новые потенциальные санкции США в отношении России достаточно ограничиться дипломатическим демаршем и осудить незаконные ограничения в адрес РФ.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон и Лондон обсуждают возможность введения дополнительных санкций в отношении Москвы за якобы использование химического оружия.

3 марта Госдепартамент США назвал условия для отказа от новых санкций в отношении России. Для того чтобы избежать второго раунда ограничений, российская сторона должна задекларировать и уничтожить «необъявленное химическое оружие», заявили в Вашингтоне.

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