В Госдуме предложили ответ на возможные антироссийские санкции США

На новые потенциальные санкции США в отношении России достаточно ограничиться дипломатическим демаршем и осудить незаконные ограничения в адрес РФ, рассказал «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в пятницу, 5 марта.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон и Лондон обсуждают возможность введения дополнительных санкций в отношении Москвы за якобы использование химического оружия.

«Поскольку Россия большая, самодоcтаточная страна, она сможет преодолеть любые незаконные ограничения, которые накладывают на нее США и Евросоюз», — отметил депутат.

При этом эти возможные санкции бьют больше по бизнесу и экономике резидентов США и Евросоюза, которые заинтересованы в развитии отношений с российским бизнесом и в поддержке российских инвестиционных проектов, подчеркнул политик.

«По сути, это выстрел себе в ногу. Учитывая, что санкции не нанесут ощутимого ущерба, отвечать на них бессмысленно», — заключил Морозов.

3 марта Госдепартамент США назвал условия для отказа от новых санкций в отношении России. Для того чтобы избежать второго раунда ограничений, российская сторона должна задекларировать и уничтожить «необъявленное химическое оружие», заявили в Вашингтоне.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что США выставляют себя главным борцом с химическим оружием, говоря о химическом разоружении в мире, но по факту пытаются увести дискуссию от того, что свой арсенал химоружия они не уничтожили.

В конце декабря 2020 года директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что США под разными предлогами затягивают свою программу химического разоружения и вместе с союзниками делают всё для разрушения Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Он добавил, что Россия еще в 2017 году успешно и с опережением графика на три года завершила национальную программу по уничтожению всех остававшихся со времен СССР запасов химоружия, тогда как Соединенные Штаты остаются единственным обладателем данного оружия из числа стран — участниц ОЗХО.