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Девять человек погибли в результате крушения вертолета в Турции

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На востоке Турции разбился военный вертолет. В результате трагедии погибли девять человек, еще четверо ранены. Об этом 4 марта сообщило Министерство обороны страны.

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О причинах катастрофы пока не сообщается.

«С вертолетом, вылетевшим из Бингёля в Татван в 13.55 (мск), прервалась связь в 14.25 (мск). Сразу же на поиски были отправлены беспилотники, самолет CN-235 и вертолет. В результате было установлено, что вертолет потерпел крушение», — говорится в сообщении.

Ранее, 28 февраля, сообщалось, что вертолет Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Ми-35 совершил вынужденную посадку в Сирии. Вертолет был вынужден приземлиться из-за технических неполадок, причины которых пока не известны.

Как уточнили в ведомстве, Ми-35 не подвергался обстрелу. По данным СМИ, вертолет ВКС РФ приземлился между поселениями Рахания и Касимия, которые находятся к северо-западу от города Тел-Тамра.

Отмечается, что экипаж вертолета был оперативно доставлен на аэродром, жизни летчика ничего не угрожает.

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