У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,3. Об этом 4 марта сообщает геологическая служба США (USGS).

По ее данным, подземные толчки были зафиксированы в 13:27 по времени UTC (16:27 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 238 км от города Гисборн. Очаг залегал на глубине 10 км.

После землетрясения Американский тихоокеанский центр по предупреждению о цунами (PTWC) сообщил об угрозе цунами.

«Опасные волны цунами возможны на побережьях в 300 км от эпицентра землетрясения», — сказано в заявлении центра.

24 января стало известно, что у берегов Новой Зеландии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8. Его эпицентр был расположен в 680 км к юго-западу от города Блафф и в 851 км от города Данидин.

3 марта произошло землетрясение магнитудой 6,9 недалеко от небольшого города Элассона, расположенного в центре Греции. Подземные толчки также ощущались в соседних странах — Черногории, Албании, Северной Македонии и Косово.