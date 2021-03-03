В Греции произошло землетрясение магнитудой 6,9

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в 21 км от небольшого города Элассона, расположенного в центре Греции. Об этом в среду, 3 марта, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Изначально толчкам была присвоена магнитуда 5,9, позднее центр повысил ее до 6,9. Данные о пострадавших и разрушениях пока не поступали, сообщается на сайте aif.ru.

Землетрясение ощущалось и в других районах Греции, в том числе Афинах и Салониках. Подземные толчки также ощущались в соседних Албании, Северной Македонии, Косово и Черногории.

Ранее в этот же день сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано на курильском острове Шикотан, пишет «Москва 24».

Подземные толчки были зафиксированы в 108 км восточнее села Малокурильское Южно-Курильского района на глубине 50 км в 08:22 (00:22 мск). Землетрясение ощутили жители сел Рейдово, Китовое, Горячие Ключи, Малокурильское, Крабозаводское, пгт Южно-Курильск и города Курильск.