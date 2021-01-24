У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,8

У берегов Новой Зеландии в воскресенье зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр 24 января.

Эпицентр подземного толчка расположен в 680 км к юго-западу от города Блафф и в 851 км от города Данидин. Очаг залегал на глубине 2 км.

Данные о жертвах и разрушениях не приводятся.

В ночь на воскресенье произошло землетрясение у берегов Чили магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 1328 км к юго-востоку от города Пунта-Аренас, в котором проживают около 117 тыс. человек.

После землетрясения управление по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел (ONEMI) Чили объявило угрозу цунами для чилийской антарктической территории. На пяти иностранных антарктических базах неподалеку от Фильдес эвакуировали более 160 человек.