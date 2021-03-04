Почти все девятиклассники успешно прошли собеседование по русскому языку

«Зачет» на итоговом собеседовании по русскому языку получили более 98,5% девятиклассников. Об этом на встрече с журналистами сообщили представители Рособрнадзора 4 марта.

«В основной срок проведения итогового собеседования в нем приняли участие 1 395 500 учащихся из 1 431 000 зарегистрированных», — уточнили в ведомстве.

В 2018/19 учебном году итоговое сочинение было введено для девятиклассников в качестве обязательного. Оно служит допуском к ГИА.

На собеседовании школьники читают текст вслух, пересказывают его, произносят монолог на выбранную тему и участвуют в диалоге с экзаменатором.

В текущем году собеседование проходило 10 февраля. Не сдавшие или пропустившие процедуру получат возможность пройти его 10 марта.

2 марта были названы даты проведения Основного государственного экзамена (ОГЭ) для учеников девятых классов. Так, экзамены будет предложено сдать в период с 24 мая по 2 июля.