Роскомнадзор потребовал объяснить блокировку около 500 аккаунтов в Instagram

Роскомнадзор направил администрации Facebook письмо с требованием предоставить списки аккаунтов, доступ к которым был ограничен. Также ведомство просит объяснить причины блокировки страниц. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Роскомнадзор потребовал от администрации Facebook предоставить списки заблокированных аккаунтов, а также документы, подтверждающие ведение на них противоправной деятельности», — говорится в сообщении.

Таким образом в ведомстве отреагировали на сообщение об удалении 530 аккаунтов российских пользователей из Instagram. Отмечается, что заблокированные пользователи критиковали несанкционированные акции, проходящие в Москве в начале 2021 года.

Ранее, 1 марта, Роскомнадзор обвинил социальную сеть Twitter в том, что ее администрация отказалась удалить 2862 ссылки на материалы с запрещенной информацией, что является злостным нарушением российского законодательства.

За указанный период Роскомнадзор выявил 2336 материалов про способы совершения самоубийств, а также с призывами к совершению суицида, 352 ссылки на порнографические изображения несовершеннолетних и 174 материала про способы, методы разработки, изготовления и использования наркотических средств.

Отмечается, что в отношении информации, признанной запрещенной, Роскомнадзор направил в компанию Twitter более 28 тыс. требований об удалении.

Их невыполнение грозит для юридических лиц административным штрафом в размере от 800 тыс. до 8 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Член Общественной палаты (ОП) РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина 25 февраля отметила, что Twitter, Facebook и Instagram стали лидерами по соотношению количества деструктивных материалов к аудитории.