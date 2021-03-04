Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Эрдоган призвал снять санкции с Ирана и пересмотреть ядерную сделку
Мир
В Южной Корее еще три человека скончались от прививки вакциной AstraZeneca
Политика
В Крыму назвали антироссийские санкции США бессилием
Мир
В ВОЗ рассказали о распространении «британского» штамма COVID-19 в Европе
Мир
Президент Эстонии выступила за продолжение диалога с Россией
Политика
Путин назвал российские вакцины от COVID-19 самыми эффективными в мире
Общество
Минздрав разработал проект о диспансеризации граждан
Общество
Средняя цена дозы вакцины от COVID-19 в даркнете составила $500
Общество
Синоптик спрогнозировал «барический молоток» в Москве

Роскомнадзор потребовал объяснить блокировку около 500 аккаунтов в Instagram

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роскомнадзор направил администрации Facebook письмо с требованием предоставить списки аккаунтов, доступ к которым был ограничен. Также ведомство просит объяснить причины блокировки страниц. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Бан и пропал: Роскомнадзор за год устранил более тысячи фейков о COVID-19
Количество недостоверных материалов о коронавирусе в Рунете достигло 15 тыс., сообщили в Общественной палате

«Роскомнадзор потребовал от администрации Facebook предоставить списки заблокированных аккаунтов, а также документы, подтверждающие ведение на них противоправной деятельности», — говорится в сообщении.

Таким образом в ведомстве отреагировали на сообщение об удалении 530 аккаунтов российских пользователей из Instagram. Отмечается, что заблокированные пользователи критиковали несанкционированные акции, проходящие в Москве в начале 2021 года.

Ранее, 1 марта, Роскомнадзор обвинил социальную сеть Twitter в том, что ее администрация отказалась удалить 2862 ссылки на материалы с запрещенной информацией, что является злостным нарушением российского законодательства.

За указанный период Роскомнадзор выявил 2336 материалов про способы совершения самоубийств, а также с призывами к совершению суицида, 352 ссылки на порнографические изображения несовершеннолетних и 174 материала про способы, методы разработки, изготовления и использования наркотических средств.

Отмечается, что в отношении информации, признанной запрещенной, Роскомнадзор направил в компанию Twitter более 28 тыс. требований об удалении.

Их невыполнение грозит для юридических лиц административным штрафом в размере от 800 тыс. до 8 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Член Общественной палаты (ОП) РФ, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина 25 февраля отметила, что Twitter, Facebook и Instagram стали лидерами по соотношению количества деструктивных материалов к аудитории.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021