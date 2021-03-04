Названы самые популярные у россиян города для путешествий в мартовские праздники

Самыми востребованными направлениями на период с 6 по 8 марта у самостоятельных туристов оказались Москва и Санкт-Петербург. Об этом свидетельствуют данные аналитиков сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, которые 4 марта оказались в распоряжении «Известий».

Кроме Москвы и Санкт-Петербурга в тройку также вошел Стамбул. Количество бронирований в отелях турецкой столицы на мартовские праздники на 70% превысило аналогичные показатели прошлого года. Отмечается, что в среднем туристы бронируют отели на внутренних направлениях на три ночи стоимостью 4,3 тыс. рублей за сутки в номере на двоих ― это почти на 30% выше, чем в тот же период годом ранее.

Среди наиболее популярных внутренних направлений самое бюджетное размещение туристы забронировали в Екатеринбурге, где номер на двоих за одну ночь стоил в среднем 2 тыс. рублей, в Краснодаре (2,2 тыс. рублей), а также в Ярославле и Казани (по 2,5 тыс. рублей).

Немного дороже оказались отели в Санкт-Петербурге (3,6 тыс. рублей), Иркутске (3,9 тыс. рублей) и Калининграде (4 тыс. рублей). Средняя стоимость ночи в гостинице в Москве обходится в 4,1 тыс. рублей, за такую же среднюю цену туристы бронировали отели в Сочи. При этом отдых в Красной Поляне на порядок дороже ― средняя цена номера за сутки составляет 14 тыс. рублей.

Что касается зарубежных направлений, то в этом случае туристы, как правило, выбирают отели стоимостью 10,5 тыс. рублей за ночь, что на 32% выше, чем в аналогичный период годом ранее, при этом средняя продолжительность бронирования составляет восемь ночей.

Среди пятерки самых популярных зарубежных направлений на мартовские праздники дешевле всего туристам обходится отдых в Хургаде (5,4 тыс. рублей за ночь), Шарм-эш-Шейхе (5,5 тыс. рублей) и Анталье (5,6 тыс. рублей). Средняя же цена одной ночи в Стамбуле составила 7,5 тыс. рублей, а в Дубае — 10,7 тыс. рублей.

Ранее в этот день сообщалось, что средняя стоимость авиаперелета из России за границу в начале марта составила 15,7 тыс. рублей, что больше на 55% год к году и на 39,5% — чем в аналогичный период 2019 года.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено с Россией в марте 2020 года в связи с коронавирусом. Позднее постепенно ограничения на авиасообщение с рядом государств снимались.