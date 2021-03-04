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Аналитики сообщили о росте цен на авиабилеты за границу на 55%

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Средняя стоимость авиаперелета из России за границу в начале марта составила 15,7 тыс. рублей, что больше на 55% год к году и на 39,5% — чем в аналогичный период 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Aviasales и Biletix, которые есть в распоряжении «Известий» 4 марта.

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Согласно подсчетам Aviasales, средняя цена билета в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) оказалась в районе 23,7 тыс. рублей, что практически в два раза выше, чем было в 2019 году, когда перелет стоил 12,3 тыс. рублей. В свою очередь, билеты на рейсы в Грузию увеличились в 2,5 раза с позапрошлого года (с 6,5 тыс. рублей до 15,7 тыс. рублей). Кроме того, цены на авиаперелеты на Мальдивы выросли на 36% (до 40,1 тыс. рублей), а в Египет ― на 29% (до 16,4 тыс. рублей).

Кроме того, возросла средняя стоимость и на других направлениях. К примеру, по данным Biletix, перелет из Москвы в Минск и обратно в настоящее время обойдется примерно в 13,6 тыс. рублей, хотя в 2019 году это значение было в районе 6,5 тыс. рублей. Рейс Санкт-Петербург–Стамбул–Санкт-Петербург подорожал почти в 2,7 раза (с 10,5 тыс. рублей в 2019 году до 28,3 тыс. рублей в 2021 году).

Ранее, 2 марта, сообщалось, что самыми популярными и доступными направлениями для отдыха этой весной у россиян стали Стамбул и Сочи. Респонденты, которые участвовали в исследовании сервиса для путешествий OneTwoTrip, отдельно отмечали весь Крымский полуостров (5,5%), причем чаще всего упоминали Ялту (2,5%) и Севастополь (1%).

24 февраля гендиректор авиационной группы «Аэрофлот» Михаил Полубояринов отметил, что российский рынок авиаперевозок может восстановиться уже в 2022 году.

18 февраля стало известно, что Египет рассчитывает на возобновление прямых авиаперелетов из России в египетские города Хургада и Шарм-эш-Шейх в марте.

1 марта отмечалось, что пассажиропоток российских аэропортов в январе 2021 года вырос на 7,4% по сравнению с данными декабря 2020 года. Отмечалось, что в январе 2021 года аэропорты России обслужили около 10,6 млн человек, а в январе 2020-го — 15,5 млн человек.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте 2020 года в связи с ситуацией с коронавирусом. Позднее постепенно ограничения на авиасообщение с рядом государств снимались.

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