В ВОЗ рассказали о распространении «британского» штамма COVID-19 в Европе

«Британский» штамм коронавируса стал наиболее распространенным в ряде европейских стран и оказывает влияние на кривую заболеваемости. Об этом на брифинге в Копенгагене 4 марта заявила представитель европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кэтрин Смоллвуд. Трансляция велась в Facebook.

«Мы отслеживаем процент интересующих нас штаммов среди всех заражений, и мы видели, особенно в Западной и Центральной Европе, что со временем процент присутствия B117 продолжает распространяться. И в то время, как он распространяется, кривая эпидемии меняется», — сказала она.

Как отметила Смоллвуд, нельзя сказать, что штамм способствует распространению вируса, однако он влияет на то, что общая эпидемиологическая кривая в некоторых странах становится всё больше.

По ее словам, сейчас «британский» штамм В117 в ряде европейских государств стал доминантным.

«Речь идет о Великобритании, Дании. И теперь мы видим такую же картину в Германии, где он приблизился к 50-процентной отметке и скоро ее перейдет», — сказала Смоллвуд.

Как добавил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, «британский» штамм обнаружен в 43 странах Европы, «южноафриканский» вариант — в 26, «бразильский» — в 15.

Ранее 4 марта сообщалось, что на Украине зафиксированы первые случаи заражения новым штаммом коронавируса. Очаг был обнаружен в Ивано-Франковской области, расположенной в «красной» карантинной зоне.

О том, что «британский» вариант коронавируса быстро распространяется в Германии, Институт Коха заявил на пресс-конференции в Берлине 19 февраля.

Глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге 2 марта сообщил, что в Центральной и Восточной Европе наблюдается возобновление роста заболеваемости COVID-19.

За день до этого опрошенные «Известиями» вирусологи заявили, что для европейских стран перспектива послаблений ограничений, связанных с пандемией, всё еще кажется отдаленной. В декабре прошлого года в Великобритании сообщили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Отмечалось, что мутация распространяется на 70% быстрее своего предшественника.