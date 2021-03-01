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Эксперты оценили возможность третьей волны коронавируса в Европе

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Для европейских стран перспектива послаблений коронавирусных ограничений кажется всё более отдаленной. Как рассказали «Известиям» вирусологи, пока речь идет о продолжении второй вспышки COVID-19 в Европе, но динамика неутешительная.

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Как рассказал эпидемиолог Института фармакологических исследований имени Марио Негри Антонио Клавенна, пока нельзя говорить о третьей волне в Италии, так как вторая еще не закончилась.

«Трудно предсказать, когда пандемия пойдет на спад в Европе. Я надеюсь, что с увеличением охвата вакцинированных людей, особенно наиболее уязвимых, количество госпитализаций и количество смертей снизятся. Возможно, следующее лето может стать поворотным моментом в пандемии», — заявил «Известиям» эксперт.

Для некоторых жителей Испании тем временем прививка от COVID-19 становится обязательной. Жителей автономного сообщества Галисия, отказавшихся от нее, по новому закону, обяжут заплатить штраф в размере до €60 тыс. Как рассказали в минздраве Галиции, цель этого решения — защитить население во время чрезвычайной ситуации.

«Ни в коем случае этот закон не устанавливает обязанности вакцинироваться всем. Однако в определенный момент он может примениться, чтобы гарантировать безопасность в опасной эпидемиологической ситуации», — подчеркнул представитель пресс-службы ведомства.

С 1 марта ФРГ постепенно начал выходить из карантина. Кое-где открылись детские сады и салоны красоты. Однако немецкие власти всё еще разрабатывают стратегию по выходу из локдауна.

По информации Института Роберта Коха (RKI) от 1 марта, за последние семь дней из расчета на 100 тыс. человек зафиксировано 65,8 случая. Как рассказали «Известиям» в минздраве ФРГ, согласно решению властей, отмена жестких противоэпидемических мер может начаться при снижении этого показателя до 35.

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