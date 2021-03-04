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Супругу Елизаветы II провели операцию из-за проблем с сердцем

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Супруг королевы Великобритании Елизаветы II 99-летний герцог Эдинбургский Филипп перенес успешную операцию в связи с хронической проблемой с сердцем. В ближайшие дни он будет находиться в больнице, восстанавливая силы. Об этом в четверг, 4 марта, сообщает The Sun.

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«Герцог Эдинбургский перенес успешную кардиологическую процедуру в связи с существующим у него заболеванием сердца в больнице Святого Варфоломея. Его Королевское Высочество будет оставаться в больнице еще несколько дней для лечения, отдыха и восстановления сил», — пишет издание со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.

1 марта принца Филиппа поместили в лондонскую больницу Святого Варфоломея. Герцога направили в медучреждение для наблюдения за имеющимся у него заболеванием сердца, а также для лечения «инфекции», характер которой не уточняется.

Ранее 99-летний герцог на протяжении 13 дней находился в госпитале короля Эдуарда VII в центре Лондона.

16 февраля супруга Елизаветы II госпитализировали из-за недомогания по совету его врача. Отмечалось, что лечение не является экстренным, герцог добрался до больницы без посторонней помощи.

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