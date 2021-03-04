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Мурашко заявил о рекордно низких показателях младенческой смертности в РФ

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Показатели младенческой смертности в 2020 году в России снизились до минимальных цифр за всю историю страны. Об этом сообщил в четверг, 4 марта, глава Министерства здравоохранения страны Михаил Мурашко на совещании по развитию системы здравоохранения Тувы с участием главы региона Шолбана Кара-оола.

Младенческая и материнская смертность достигли исторического минимума
На снижение показателей повлияли появление современных перинатальных центров и невысокая рождаемость

«Показатели младенческой смертности в 2020 году снизились, и в целом по Российской Федерации все показатели детской и младенческой смертности снизились до минимальных цифр за всю историю страны. По региону динамика младенческой смертности положительная, но тем не менее остается чуть выше, чем в Российской Федерации», — привели слова министра на сайте Минздрава.

В середине января Мурашко отметил, что на данный момент показатель младенческой смертности — самый низкий за всю историю не только РФ, но и СССР. По его словам, такой показатель достигнут благодаря риск-ориентированному подходу.

Ранее, 3 декабря прошлого года, вице-премьер РФ Татьяна Голикова также сообщала о снижении смертности от рака и младенческой смертности. По ее словам, за 10 месяцев 2020 года смертность от новообразований сократилась на 1,9%, от внешних причин — на 2,5%, некоторых инфекционных и паразитарных заболеваний — на 8,8%, уровень младенческой смертности сократился на 8,3%.

Весной 2020 года в Минздраве отмечали, что коэффициент младенческой смертности в России снизился в период с января по март 2020 года на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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