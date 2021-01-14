Мурашко отметил рекордно низкий показатель младенческой смертности в России

На сегодняшний день в России показатель младенческой смертности является самым низким за всю историю страны. Об этом в четверг, 14 января, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе Гайдаровского форума.

«Сегодня показатель младенческой смертности — самый низкий за всю историю и СССР, и Российской Федерации. Дети приходят в мир здоровыми. Конечно же, есть уровень инвалидности, который не повышается в последние годы, и то здоровье, которое дают родители ребенку, оно достаточно для того, чтобы прожить долгую жизнь», — сказал Мурашко.

По его словам, такой показатель достигнут благодаря риск-ориентированному подходу.

В декабре 2019 года вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России за 10 месяцев 2019 года показатель младенческой смертности стал минимальным за всю историю страны.

23 декабря прошлого года Голикова также сообщала о снижении смертности от рака и младенческой смертности. По ее словам, за 10 месяцев 2020 года смертность от новообразований сократилась на 1,9%, от внешних причин — на 2,5%, некоторых инфекционных и паразитарных заболеваний — на 8,8%, уровень младенческой смертности сократился на 8,3%.

Весной 2020 года в Минздраве отмечали, что коэффициент младенческой смертности в России снизился в период с января по март 2020 года на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.