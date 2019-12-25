В РФ отмечен минимальный за историю показатель смертности младенцев

Показатель младенческой смертности в России за 10 месяцев 2019 года стал минимальным за всю историю страны. Об этом в среду, 25 декабря, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, минимальным стал за всю историю РФ и уровень смертности от туберкулеза. Как отметила Голикова, по предварительной информации за 11 месяцев 2019 года умерло на 29 тыс. человек меньше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает ТАСС.

Ранее в среду вице-премьер критически оценила оптимизацию здравоохранения в России. В этом «виноваты все — и центр, и регионы», и теперь нужно думать о способах исправления этой ситуации, сказала она.

31 октября президент России Владимир Путин раскритиковал схематическую оптимизацию первичного звена здравоохранения. Как отметил российский лидер, граждане чаще всего жалуются на недоступность медицинских учреждений, которые находятся на другом конце города или в соседнем районе.