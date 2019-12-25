Прямой эфир

В РФ отмечен минимальный за историю показатель смертности младенцев

0
Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Показатель младенческой смертности в России за 10 месяцев 2019 года стал минимальным за всю историю страны. Об этом в среду, 25 декабря, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Рецепт на здоровье: российской медицине расставили приоритеты
Первичное звено получит дополнительно полтриллиона рублей

По ее словам, минимальным стал за всю историю РФ и уровень смертности от туберкулеза. Как отметила Голикова, по предварительной информации за 11 месяцев 2019 года умерло на 29 тыс. человек меньше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает ТАСС.

Ранее в среду вице-премьер критически оценила оптимизацию здравоохранения в России. В этом «виноваты все — и центр, и регионы», и теперь нужно думать о способах исправления этой ситуации, сказала она.

31 октября президент России Владимир Путин раскритиковал схематическую оптимизацию первичного звена здравоохранения. Как отметил российский лидер, граждане чаще всего жалуются на недоступность медицинских учреждений, которые находятся на другом конце города или в соседнем районе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Голикова объяснила разницу в зарплатах врачей по регионам
Россия дополнительно выделит на здравоохранение 550 млрд рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019