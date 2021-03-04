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Минэкономразвития предложило расширить функционал госуслуг

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Функционал портала госуслуг необходимо расширить путем добавления новых услуг, например, сведений из реестра микрофинансовых организаций. Такое предложение в четверг, 4 марта, внесло Минэкономразвития России на рассмотрение правительства.

Без справок выбор: россияне активно оформляют кредиты с помощью госуслуг
Доля оформленных с помощью данных с портала заявок составляет от 10 до 50%

В ведомстве предложили обеспечить гражданам и организациям возможность получать сведения об участниках финансового рынка, получать выписки из госреестров ломбардов, операторов инвестплатформ и МФО.

Кроме того, в министерстве выступили с инициативой предоставлять россиянам данные о кредитно-гарантийной поддержке посредством «Госуслуг».

В настоящее время подобная информация получается гражданами только лично после соответствующего обращения. Перевод услуг в электронный формат позволит получать нужные сведения оперативно и удобно.

Ранее в феврале вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что около 200 госуслуг, которые в настоящее время предоставляются в бумажном виде, переведут в цифровой формат к 2023 году. Он подчеркнул при этом, что перед каждым руководителем цифровой трансформации стоит задача не только быстрого перевода услуг в «цифру», но и оперативности их предоставления.

Также стало известно, что на портале госуслуг в 2021 году будет доступно порядка 170 новых сервисов. Сейчас граждане могут воспользоваться более чем 400 услугами.

В октябре 2020 года президент России Владимир Путин поручил правительству к маю 2021 года проработать вопрос создания рейтингов «цифровой зрелости» федеральных и региональных органов власти.

Российский лидер также распорядился к 2023 году обеспечить перевод государственных и муниципальных услуг в электронный формат.

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