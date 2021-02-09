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Около 170 новых сервисов появится на портале госуслуг

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Порядка 170 новых сервисов будут доступны на портале госуслуг в 2021 году. Об этом во вторник, 9 февраля, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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Он напомнил, что в настоящее время граждане могут воспользоваться более чем 400 услугами.

«На портале госуслуг в этом году будет еще около 170 новых сервисов введено. И, конечно, о них о всех нужно рассказывать людям, получать обратную связь. И здесь действительно специалисты по коммуникациям обеспечат короткий эффективный контакт», — отметил Чернышенко в ходе пресс-брифинга, посвященного старту нового конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций».

Ранее в феврале вице-премьер сообщил, что на портале была запущена специализированная форма записи на вакцинацию от COVID-19. Она помогала регионам отлаживать взаимодействие систем здравоохранения на местах с порталом госуслуг.

18 января президент России Владимир Путин поручил проработать возможность уведомлять граждан о результатах тестов на коронавирус через госуслуги. Ответственными за исполнение поручения были назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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