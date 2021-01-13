Выходят в шлюз: в РФ начнут работу над «Цифровым профилем» компаний

Российские компании могут наделить «Цифровым профилем» для оптимизации и ускорения их работы с банками . Проект передачи данных о юрлице из госсистем в финансовые организации с разрешения клиента в 2021 году планируется проработать на площадке Ассоциации ФинТех, рассказала «Известиям» гендиректор организации Татьяна Жаркова. В регуляторе поддержали инициативу. Интерес к пилотному проекту уже проявили ВТБ, ПСБ, Совкомбанк и Ак Барс Банк, а также крымский РНКБ , сообщили «Известиям» их представители. Механизм позволит упростить и ускорить работу банков с бизнесом, а также сделать прозрачной проверку предпринимателей. При этом принципиально новых рисков в части обработки и безопасности данных эксперты не видят .

В одном окне

Ассоциация ФинТех (АФТ), учрежденная Банком России и крупнейшими участниками финансового рынка, прорабатывает вопрос создания сервиса «Цифровой профиль» для юрлиц, заявила «Известиям» гендиректор организации Татьяна Жаркова . Проект призван повысить эффективность и скорость обслуживание бизнеса, а также упростить работу финансовых учреждений с данными о компаниях из государственных информационных систем.

Выходят в шлюз Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Конкретные механизмы будут определены в концепции, которую ассоциация подготовит в 2021 году , подчеркнула Татьяна Жаркова. Она добавила: планируется проанализировать, есть ли потребность в изменении нормативно-правовых актов, а также провести пилотный проект . Участники АФТ проявляют большой интерес к инициативе, подчеркнула глава ассоциации.

Справка «Известий» В 2020 году в России заработал пилот по «Цифровому профилю» для физлиц. При подаче заявки на кредит клиент оставляет согласие на обработку сведений из «Госуслуг», и форма заполнится автоматически. Банк получает информацию о доходах заемщика из подтвержденного источника и не требует предоставлять справки (например, 2-НДФЛ). Предполагается, что «Цифровой профиль» для юрлиц будет работать аналогично: данные о бизнесе из госсистем смогут автоматически передаваться в банк.

Запрос на создание «Цифрового профиля» юрлица поступил от рынка, и ЦБ полностью поддерживает развитие проекта в том числе для компаний, заявили «Известиям» в Банке России . В регуляторе подчеркнули, что механизм позволит предпринимателям предоставлять финансовым организациям верифицированные данные о себе в режиме «одного окна».

Выходят в шлюз Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

На начало января более 1,55 млн россиян дали согласие на обработку своих данных с помощью «Цифрового профиля», и этот показатель стабильно увеличивается, отметили в Центробанке.

Пилотный проект «Цифрового профиля» для юрлиц должен стартовать, как только будет готова инфраструктура на стороне разработчика платформы: это ожидается к IV кварталу 2021 года, рассказал «Известиям» директор по инновациям Ак Барс Банка Дамир Галие в. Этот банк, а также ВТБ, ПСБ, крымский РНКБ и Совкомбанк планируют участвовать в работе над проектом, заявили «Известиям» их представители. Такую возможность также рассматривает банк «Дом.РФ».

Безопасность и прозрачность

Создание «Цифрового профиля» для юрлиц сократит количество необходимых действий для открытия предпринимателем счета, позволит ему управлять данными о бизнесе в режиме онлайн, а также повысит безопасность при обмене сведениями, считают в крымском РНКБ . В Совкомбанке добавили, что технология позволит сократить документооборот.

Механизм обмена данными на уровне государства несомненно улучшит качество предоставляемых компаниям услуг и повысит прозрачность контрольных процедур, ожидают в ВТБ. Старший вице-президент ПСБ Александр Чернощекин согласился, что благодаря технологии процесс идентификации клиентов станет более эффективным.

Выходят в шлюз Фото: Depositphotos

— «Цифровой профиль» юрлица минимизирует риск фальсификации документов . Что касается сокращения отказов в обслуживании, связанных с «антиотмывочным» законом, то проект сможет показать свою эффективность после синхронизации с разрабатываемой ЦБ платформой «Знай своего клиента». Кроме того, отказы могут быть сокращены с учетом оперативного получения информации, которая ранее предоставлялась более сложным и долгим способом, — подчеркнули в банке «Зенит».

Механизм позволит банкам получить государственную альтернативу сервисам проверки бизнеса (таким как СПАРК) и в режиме онлайн обновлять клиентские данные в рамках соблюдения «антиотмывочного» закона, добавил Дамир Галиев из Ак Барс Банка.

Будущее за «цифрой»

«Цифровой профиль» будет удобен для компаний, поскольку им не придется собирать документы (например, из налоговой инспекции), если всю информацию можно будет получить через личный кабинет налогоплательщика или с сайта госуслуг, считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

— Возможность предоставить данные о деятельности компании через государственные информационные ресурсы означает готовность юрлица вести открытую деятельность, прозрачную для проверяющих и банка. Это определенный признак надежности и законопослушности бизнеса . С такими клиентами банки работают на постоянной основе, — заявил он «Известиям».

Сейчас для открытия счета компании нужно собирать пакет документов: устав, выписку из ЕГРЮЛ, данные руководителей с правом распоряжаться деньгами — копии нужно заверять у нотариуса, некоторые бумаги требуются только в оригинале, перечислил трудности гендиректор финтех-компании RBK.money Денис Бурлаков. Он подчеркнул: если предпринимателю нужны услуги нескольких банков и платежных систем, то количество документов растет в геометрической прогрессии.

Выходят в шлюз Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Финансовые организации уже сейчас получают отдельные данные из госсистем, например заверенные электронной цифровой подписью документы из ЕГРЮЛ. Но для полной идентификации по «антиотмывочному» закону этого недостаточно . Если финансовым организациям законодательно разрешат использовать сведения из «Цифрового профиля» для идентификации, то это серьезно упростит работу и банкам, и платежным системам, и клиентам, — считает Денис Бурлаков.