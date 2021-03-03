Ученые выявили связь группы крови с уязвимостью к COVID-19

Люди со второй группой крови больше подвержены риску заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют результаты исследования бостонских врачей из больницы Brigham and Women's, опубликованные 3 марта в журнале Американского общества гематологии Blood Advances.

Фокусом внимания медиков стало взаимодействие коронавируса SARS-CoV-2 с эритроцитами — красными кровяными тельцами каждой из групп крови. Для этого авторы выявили степень связывания рецептор-связывающего домена RBD на поверхности SARS-CoV-2 с эритроцитами. Белковый комплекс RBD помогает вирусу прикрепиться к клеткам-хозяевам, и сила этой связки определяет степень легкости заболевания.

Исследование показало, что RBD чаще образует связку с респираторными клетками людей со II группой крови и не связывается с эритроцитами II группы крови или с респираторными клетками и красными кровяными тельцами других групп крови. Именно через респираторные клетки осуществляется газообмен .

«Интересно, что вирусный RBD действительно предпочитает антигены II группы крови, которые находятся на респираторных клетках. Группа крови — это проблема, потому что она передается по наследству и мы не можем ее изменить. Но если мы лучше поймем, как вирус взаимодействует с различными группами крови у людей, мы сможем найти новые лекарства или методы профилактики», — заявила ведущий автор исследования, доктор Шон Стоуэлл.

Кроме того, врачи проверили, справедлива ли аналогичная закономерность для RBD вируса SARS-CoV, вызвавшего вспышку атипичной пневмонии в 2002–2003 годах. Предположение подтвердилось, несмотря на то что состав RBD-домена у SARS-CoV-2 и SARS-CoV различается.

Авторы исследования указали, что на основании полученных данных невозможно однозначно предсказать, как будет протекать COVID-19 у пациентов с различными группами крови, так как на тяжесть заболевания оказывают влияние и другие факторы.

«Наше наблюдение описывает лишь один из механизмов, ответственных за то, что мы наблюдаем клинически, но оно объясняет некоторое влияние группы крови на инфекцию COVID-19», — уточнил Стоуэлл.

Бостонские врачи полагают, что дальнейшие наблюдения позволят им лучше понять взаимосвязь между группой крови и восприимчивостью к COVID-19, а также проявлением тех или иных симптомов заболевания.

18 февраля врач общей практики Европейского медицинского центра Анна Кулинкович рассказала, что в соответствии с выводами ученых люди с I группой крови реже болеют коронавирусом. Она уточнила, что исследования проводились на локальном уровне и однозначные выводы делать пока рано, однако определенная тенденция просматривается.

2 января стали известны результаты исследования, согласно которому носители IV группы крови имеют более сильный иммунитет. Носители же II группы крови почти в 40% случаев обладают сниженной способностью продуцировать интерферон и больше других склонны к заболеваниям.

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