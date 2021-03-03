Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Байден на год продлил антироссийские санкции
Мир
Кандидат на пост госсекретаря США пообещала остановить «Северный поток – 2» любой ценой
Мир
В Пентагоне подтвердили нападение на базу ВВС в Ираке
Общество
Папа римский назвал радостным сюрпризом перевод его энциклики на русский
Мир
Депутат рады заявил о подготовке властей Украины к войне
Армия
Су-27 «перехватил» два бомбардировщика США над Балтикой
Экономика
Источник сообщил об отсутствии решения комитета ОПЕК+ по добыче в апреле
Мир
Кравчук выразил протест против разрешения ДНР открывать упреждающий огонь
Спорт
Источник сообщил о планах Косторной вернуться к Тутберидзе
Сюжет:

Ученые выявили связь группы крови с уязвимостью к COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Люди со второй группой крови больше подвержены риску заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют результаты исследования бостонских врачей из больницы Brigham and Women's, опубликованные 3 марта в журнале Американского общества гематологии Blood Advances.

Редкое обоняние: потеря запахов при COVID усиливает иммунный ответ
В носу много клеток, с которыми связывается коронавирус, что вызывает активацию лимфоцитов и более сильную выработку антител

Фокусом внимания медиков стало взаимодействие коронавируса SARS-CoV-2 с эритроцитами — красными кровяными тельцами каждой из групп крови. Для этого авторы выявили степень связывания рецептор-связывающего домена RBD на поверхности SARS-CoV-2 с эритроцитами. Белковый комплекс RBD помогает вирусу прикрепиться к клеткам-хозяевам, и сила этой связки определяет степень легкости заболевания.

Исследование показало, что RBD чаще образует связку с респираторными клетками людей со II группой крови и не связывается с эритроцитами II группы крови или с респираторными клетками и красными кровяными тельцами других групп крови. Именно через респираторные клетки осуществляется газообмен .

«Интересно, что вирусный RBD действительно предпочитает антигены II группы крови, которые находятся на респираторных клетках. Группа крови — это проблема, потому что она передается по наследству и мы не можем ее изменить. Но если мы лучше поймем, как вирус взаимодействует с различными группами крови у людей, мы сможем найти новые лекарства или методы профилактики», — заявила ведущий автор исследования, доктор Шон Стоуэлл.

Кроме того, врачи проверили, справедлива ли аналогичная закономерность для RBD вируса SARS-CoV, вызвавшего вспышку атипичной пневмонии в 2002–2003 годах. Предположение подтвердилось, несмотря на то что состав RBD-домена у SARS-CoV-2 и SARS-CoV различается.

Авторы исследования указали, что на основании полученных данных невозможно однозначно предсказать, как будет протекать COVID-19 у пациентов с различными группами крови, так как на тяжесть заболевания оказывают влияние и другие факторы.

«Наше наблюдение описывает лишь один из механизмов, ответственных за то, что мы наблюдаем клинически, но оно объясняет некоторое влияние группы крови на инфекцию COVID-19», — уточнил Стоуэлл.

Бостонские врачи полагают, что дальнейшие наблюдения позволят им лучше понять взаимосвязь между группой крови и восприимчивостью к COVID-19, а также проявлением тех или иных симптомов заболевания.

18 февраля врач общей практики Европейского медицинского центра Анна Кулинкович рассказала, что в соответствии с выводами ученых люди с I группой крови реже болеют коронавирусом. Она уточнила, что исследования проводились на локальном уровне и однозначные выводы делать пока рано, однако определенная тенденция просматривается.

2 января стали известны результаты исследования, согласно которому носители IV группы крови имеют более сильный иммунитет. Носители же II группы крови почти в 40% случаев обладают сниженной способностью продуцировать интерферон и больше других склонны к заболеваниям.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021