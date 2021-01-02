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Ученые определили группы крови с самым сильным иммунитетом у их обладателей

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Ученые выяснили, обладатели какой группы крови имеют более сильный иммунитет. Результаты исследования приводит 2 января федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня».

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Согласно выводам специалистов, группа крови влияет на то, как организм человека способен продуцировать интерферон при вирусной инфекции, что напрямую связано с вопросами иммунной системы. Интерфероны являются белками, выделяемыми клетками организма в ответ на вторжение вируса, на бактериальные вещества и низкомолекулярные химические соединения.

Самым сильным в части продуцирования интерферона ученые назвали носителей IV группы крови. В организме этих людей белок хорошо продуцировался у 92% испытуемых.

У людей с I и III группами крови исследование показало высокие результаты у 80% и 91% испытуемых соответственно.

Носители же II группы крови почти в 40% случаев обладают сниженной способностью продуцировать интерферон и больше других склонны к заболеваниям, уточнили ученые.

Ранее, 23 декабря, австралийские специалисты назвали срок «иммунологической памяти» после перенесенного коронавируса.

Китайские же ученые пришли к выводу, что многие переболевшие коронавирусом пациенты могут столкнуться с проблемами восстановления иммунитета. У части из них наблюдается снижение уровня лимфоцитов в крови, число которых не достигает нормы даже через 11 недель после выздоровления.

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