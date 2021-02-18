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Врач рассказала о связи между группой крови и вероятностью заболеть COVID-19

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Ученые выявили тенденцию, что люди с I группой крови реже болеют коронавирусом, рассказала врач общей практики Европейского Медицинского Центра Анна Кулинкович.

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Она подчеркнула, что исследования не носили масштабного характера, а были проведены на локальном уровне некоторыми странами. По ее словам, пока рано делать однозначные выводы, однако определенная тенденция просматривается.

«Среди заболевших меньше всего людей с I группой крови. Даже если абсолютное число заболевших внушительное, то относительно всего числа носителей I группы в популяции оно остается низким. А вот чаще и тяжелее других болеют люди со II и IV группами крови», — пояснила врач в интервью агентству «Прайм».

Медик напомнила, что у людей с I группой крови реже развивается тромбоэмболия и сердечно-сосудистые осложнения. Однако, по словам Кулинкович, нет исследований показывающих, что у таких пациентов уменьшается риск тяжелого течения COVID-19.

Как рассказала врач, сложнее всего коронавирус протекает у людей с IV группой крови. Вместе с этим китайские специалисты зафиксировали, что среди скончавшихся от коронавируса было больше обладателей II группы крови.

«Но в то же время надо учитывать, что в разных странах цифры, показывающие взаимосвязь заболевания и группы крови, рознятся. Так что свою роль могут играть и другие особенности организма, которые всё еще устанавливаются», — заключила Кулинкович.

2 января стали известны результаты исследования, согласно которому носители IV группы крови имеют более сильный иммунитет. Носители же II группы крови почти в 40% случаев обладают сниженной способностью продуцировать интерферон и больше других склонны к заболеваниям.

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