Суд отложил заседание по делу основателя Baring Vostok Калви до 17 марта

Мещанский суд Москвы в среду, 3 марта, отложил заседание по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в растрате 2,5 млрд рублей, до 17 марта. Об этом заявила судья Анна Сокова, передает корреспондент «Известий».

На заседании также завершил давать показания один из обвиняемых, операционный партнер фонда, гражданин Франции Филипп Дельпаль.

На следующем заседании даст показания еще один фигурант — директор фонда по инвестициям Иван Зюзин.

Калви ответил на вопросы журналистов после заседания. Как и ранее, он и заявил, что доводы обвинения в растрате «абсурдны» и что у него «есть ощущение, что процесс намерено затягивают, без оснований».

«Вместо того чтобы инвестировать деньги в российскую экономику, мы тратим время на этот процесс», — посетовал он.

В то же время он добавил, что «верит в российскую судебную систему и убежден, что рано или поздно суд подтвердит их невиновность».

Калви отметил, что Baring Vostok не собирается выходить из состава акционеров банка «Восточный».

«Фонд Baring Vostok вложил в банк «Восточный» около $350 млн, а нас необоснованно обвиняют в растрате 2,5 млрд рублей», — сказал он.

Он заявил о намерении продолжить инвестиционную деятельность в России, поскольку «среди иностранцев сделал очень много, даже больше всех, для отстаивания положительного инвестиционного образа России». Также Калви считает, что его уголовное дело сильно повлияло на российский инвестклимат.

«Я считаю, что влияние было сильное. Потому что все, кто меня знает, знают, что я был среди иностранцев, наверное, самый позитивный, самый большой оптимист в России», — сообщил основатель Baring Vostok журналистам.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у «Восточного», основным фигурантом которого стал Калви, Следственный комитет России возбудил 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров финансовой организации Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ.

Следствие считает, что основатель Baring Vostok, зная о наличии у подконтрольного ему Первого коллекторского бюро (ПКБ) задолженности перед банком в 2,5 млрд рублей, организовал хищение средств путем передачи в собственность финансовой организации вместо указанной суммы 59,9% акций компании International Financial Technology Group S.C.A. по завышенной стоимости.

В ноябре 2020 года Верховный суд России отпустил Калви из-под домашнего ареста, под которым он провел больше года. Однако суд обязал его не покидать дом ночью, не общаться с другими участниками процесса, не посещать «Восточный» и ПКБ. Ему разрешили пользоваться телефоном только для вызова экстренных служб.

В конце декабря суд продлил ему на полгода меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Мещанский суд Москвы 2 февраля начал рассмотрение по существу дела Калви. В своей вступительный речи подсудимый опроверг обвинения.

Дельпаль начал давать показания в суде на заседании 24 февраля, заявив, что не участвовал в выдаче этих кредитов и что они не рассматривались как невозвратные.

По делу также проходят партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, Зюзин, бывший генеральный директор ПКБ Максим Владимиров, экс-председатель правления «Восточного» Алексей Кордичев и бывший директор банка по инвестициям Александр Цакунов. Все они не признали своей вины на заседании 24 февраля.