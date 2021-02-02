Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в суде не признал вину в растрате

Мещанский суд Москвы во вторник, 2 февраля, начал рассмотрение по существу дела основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви о растрате. В своей вступительный речи подсудимый опроверг обвинения.

«Я не признаю себя виновным. <…> В процессе расследования правоохранительные органы умышленно игнорировали все доказательства в пользу законности всех совершавшихся операций, которые делают ничтожным это обвинение. Я рассчитываю, что суд исследует эти доказательства и даст им оценку», ― сказал он.

Калви подчеркнул, что не совершал никаких противоправных действий и не создавал преступную группу для осуществления схемы растраты денежных средств.

Ранее, 22 января, стало известно, что Мещанский районный суд назначил на 2 февраля заседание по делу Калви. Отмечалось, что судья отказала в удовлетворении ходатайства защиты о возврате дела в прокуратуру.

Калви арестовали в феврале 2019 года по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».

По версии следствия, он, зная о наличии у подконтрольного ему Первого коллекторского бюро задолженности перед данной кредитной организацией в размере 2,5 млрд рублей, организовал хищение средств путем передачи в собственность банка вместо указанной суммы 59,9% акций компании International Financial Technology Group S.C.A. по завышенной стоимости.

В декабре 2019 года Следственный комитет России переквалифицировал обвинение по делу Baring Vostok с мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на растрату в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Калви свою вину не признал.

В ноябре 2020 года Верховный суд России отпустил Калви из-под домашнего ареста, в котором он находился больше года. В то же время суд обязал его не покидать дом ночью, не общаться с другими участниками процесса, не посещать банк «Восточный» и Первое коллекторское бюро. Калви может пользоваться телефоном только для вызова экстренных служб.

В конце декабря 2020 года суд продлил Калви на полгода меру пресечения в виде запрета определенных действий.