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Суд назначил на 2 февраля слушания по делу Калви

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Мещанский районный суд назначил на 2 февраля заседание по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом сообщил в пятницу, 22 января, корреспондент «Известий».

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Судья отказала в удовлетворении ходатайства защиты о возврате дела в прокуратуру.

Заседание по делу назначено на 10:30 мск 2 февраля.

Калви арестовали в феврале 2019 года по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».

По версии следствия, он, зная о наличии у подконтрольного ему Первого коллекторского бюро задолженности перед данной кредитной организацией в размере 2,5 млрд рублей, организовал хищение средств путем передачи в собственность банка вместо указанной суммы 59,9% акций компании International Financial Technology Group S.C.A. по завышенной стоимости.

В декабре 2019 года Следственный комитет России переквалифицировал обвинение по делу Baring Vostok с мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на растрату в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Калви свою вину не признал.

В ноябре 2020 года Верховный суд России отпустил Калви из-под домашнего ареста, в котором он находился больше года. В то же время суд обязал его не покидать дом ночью, не общаться с другими участниками процесса, не посещать банк «Восточный» и Первое коллекторское бюро. Калви может пользоваться телефоном только для вызова экстренных служб.

В конце декабря 2020 года суд продлил Калви на полгода меру пресечения в виде запрета определенных действий, пишет «Газета.ру».

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