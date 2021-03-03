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«Спутник V» зарегистрировали еще в трех странах Африки

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Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Анголе, Джибути и Республике Конго. Об этом говорится на официальном сайте препарата в среду, 3 марта.

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«Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)», — следует из текста пресс-релиза.

Таким образом, российскую вакцину уже зарегистрировали 42 страны с общим населением более 1,1 мдрд человек.

Российский препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

1 марта «Спутник V» зарегистрировала Словакия. Тогда в РФПИ выразили надежду на то, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) в ближайшее время начнtт процедуру в рамках процесса регистрации вакцины.

Первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом РФ в августе прошлого года. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи на основе изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека.

В настоящее время вакцина одобрена в таких странах, как Белоруссия, Аргентина, Боливия, Черногория, Сербия, ОАЭ, Иран, Египет и др.

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