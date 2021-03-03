Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В ЕС анонсировали принятие «важных решений» против России
Мир
Интерпол сообщил об изъятии тысяч доз поддельных вакцин в ЮАР и КНР
Мир
В Греции произошло землетрясение магнитудой 6,9
Мир
Президент Армении провел встречу с главой Генштаба ВС
Наука
Трещины на МКС будут загерметизированы к 12 марта
Мир
В Раде поддержали выход Украины из часового пояса Москвы
Мир
Илон Маск анонсировал запуск корабля Starship SN10
Мир
Украина вышла из соглашения СНГ о сотовой связи
Общество
Глава МВД заявил о планах ввести в России электронные удостоверения личности
Сюжет:

Трещины на МКС будут загерметизированы к 12 марта

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В модуле «Звезда» на Международной космической станции подтверждено образование двух трещин, которые будут полностью устранены к 12 марта. Об этом в среду, 3 марта, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической корпорации.

Стара, как «Мир»: ученые считают, что починить корпус МКС невозможно
Трещины говорят об износе металла, из которого сделана оболочка станции

«Работы по исследованию промежуточной камеры модуля «Звезда» на наличие негерметичностей завершено, обнаружено два места течи. Принято решение по их герметизации. Первая течь будет заделана с 4 по 6 марта, вторая — до 12 марта после дополнительного исследования», — сообщил собеседник агентства.

Соответствующее решение было принято специалистами комиссии «Роскосмоса», Ракетно-космической корпорации «Энергия» (оператор российского сегмента МКС), головного научного института отрасли ЦНИИмаш и технологического института «Техномаш», Космического центра им. Хруничева (производитель модуля). Наиболее вероятной версией образования трещин эксперты посчитали усталость металла или попадание микрометеорита в корпус.

«Рассматривается версия образования негерметичности как от усталости металла, так и от воздействия микрометеорита, который мог пробить агрегатный отсек [под которым находится промежуточная камера]», — уточнил источник.

1 марта стало известно, что для заклейки трещины в российском модуле «Звезда» будут использовать клей, сделанный из смолы североафриканских деревьев. Космонавт Сергей Рыжиков будет использовать герметики «Герметалл» и «Анатерм», а также клей-мастику, поролон, фторопластовые пленки, металлические накладки и изоленту. В работе будут задействованы дрель и шлифовальная шкурка.

25 февраля стало известно, что экипаж МКС временно заделал возможную трещину в российском модуле «Звезда», откуда, вероятно, происходит утечка воздуха.

Впервые трещину длиной 4,5 см космонавты нашли еще в октябре 2020 года. Дыру временно заклеили лентой, а затем заплаткой. 24 февраля 2021 года экипаж отремонтировал район второй возможной трещины.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021