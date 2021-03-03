Украина вышла из соглашения СНГ о сотовой связи

Украина вышла из соглашения в рамках СНГ о сотрудничестве в сфере сотовой связи. Об этом заявил депутат Верховной рады Василий Мокан в среду, 3 марта, в Facebook.

«На сегодняшнем заседании кабмина был рассмотрен и одобрен проект закона «О выходе из Соглашения о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи», — написал он.

По словам Мокана, с момента подписания Украиной соглашения оно не нашло практической реализации.

Депутат добавил, что сотрудничество Украины со странами СНГ в сфере телекоммуникаций может осуществляться на основании двусторонних и многосторонних международных договоров, в том числе в рамках Международного союза электросвязи, передает RT.

Ранее, 23 февраля, сообщалось о выходе Украины из заключенных в рамках СНГ соглашений о гражданской авиации и использования воздушного пространства, передает НСН.

В августе 2020 года Украина вышла из семи соглашений СНГ, которые были заключены в сфере гражданской авиации. В настоящее время страна не представлена в Межгосударственном консультативном совете «Радионавигация».