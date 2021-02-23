Украина объявила о выходе из соглашений СНГ о гражданской авиации

Украина выходит из заключенных в рамках СНГ соглашений о гражданской авиации и использования воздушного пространства. Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского, опубликованного на его сайте 23 февраля.

Решение принято в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины и статьями 54 и 56 Венской конвенции о праве международных договоров.

«Выйти из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, совершенной 25 декабря 1991 в г .Минске, и по Соглашению об использовании воздушного пространства, совершенной 15 мая 1992 в Ташкент», — говорится в указе.

Согласно документу, МИД Украины в установленном порядке должен уведомить Совет по авиации и использованию воздушного пространства о выходе Украины из Соглашений.

В августе 2020 года Украина вышла из семи соглашений СНГ, которые были заключены в сфере гражданской авиации, напоминает «Газета.ру». В настоящее время страна не представлена в Межгосударственном консультативном совете «Радионавигация».