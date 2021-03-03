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Общество
Глава МВД заявил о планах ввести в России электронные удостоверения личности

Глава МВД заявил о планах ввести в России электронные удостоверения личности

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МВД России планирует ввести электронные паспорта для россиян и удостоверения личности для иностранцев. Об этом 3 марта сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев на коллегии МВД.

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«Прорабатываем переход на выдачу удостоверяющих документов с электронным носителем и мобильным приложением к ним как для российских, так и для иностранных граждан», — отметил Колокольцев.

Глава МВД добавил, что введение электронных удостоверений личности будет проводиться в рамках программы «Цифровая трансформация на 2021–2023 год».

Колокольцев отметил, что внедрение современных технологий считается одной из актуальных задач ведомства, которое также поможет уйти от необходимости очного общения.

Ранее, 17 февраля, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам совещания с руководителями цифровой трансформации заявил, что около 200 госуслуг, которые в настоящее время предоставляются в бумажном виде, переведут в цифровой формат к 2023 году.

В октябре 2020 года президент России Владимир Путин поручил правительству к маю 2021 года проработать вопрос создания рейтингов «цифровой зрелости» федеральных и региональных органов власти.

Российский лидер также распорядился к 2023 году обеспечить перевод государственных и муниципальных услуг в электронный формат.

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