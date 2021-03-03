АвтоВАЗ прекратил производство старой Lada Niva

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ прекратил выпуск дорестайлингового внедорожника Lada Niva (ранее продавалась под наименованием Chevrolet Niva). Об этом 3 марта сообщает «Лада.Онлайн».

Отмечается, что сейчас с конвейера предприятия сходят только обновленные модели Lada Niva с приставкой Travel. Однако дорестайлинговые машины еще есть в наличии у некоторых дилеров.

По состоянию на 3 марта на складах автоцентров осталось 193 внедорожника Lada Niva. Цены на такие автомобили начинаются от 738 000 рублей. За версию Off-Road придется заплатить 842 000 рублей.

Продажи обновленного внедорожника Lada Niva Travel в России начались в феврале 2021 года.

Внешность автомобиля претерпела значительные изменения. У модели появились новый капот, иная решетка радиатора и видоизмененные фары.

Также внедорожник Niva Travel получил новые боковые молдинги, более рельефные накладки на колесные арки, полностью светодиодные задние фонари и более рельефный бампер. В исполнении Off-road автомобиль дополняют штатный шноркель, внедорожные шины и обвес из неокрашенного пластика.

8 февраля сообщалось, что АвтоВАЗ тестирует в Тольятти обновленный универсал Vesta, который получил приставку FL.

У рестайлингового автомобиля появились новые фары, капот и передние крылья. В салоне установлены доработанная передняя панель, новый мультируль, измененные дверные карты и обивка сидений.