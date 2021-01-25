Названа стоимость внедорожника Lada Niva Travel
Российский автопроизводитель АвтоВАЗ объявил стоимость обновленного внедорожника Lada Niva, который получил приставку Travel. Стоимость автомобиля составляет от 747 900 рублей до 890 900 рублей. Об этом 25 января сообщает пресс-служба бренда.
Внешность автомобиля претерпела значительные изменения. У модели появились новый капот, иная решетка радиатора и видоизмененные фары.
Также внедорожник Niva Travel получил новые боковые молдинги, более рельефные накладки на колесные арки, полностью светодиодные задние фонари и более рельефный бампер. В исполнении Off-road автомобиль дополняют штатный шноркель, внедорожные шины и обвес из неокрашенного пластика.
Автомобиль представлен в комплектациях Classic, Comfort и Luxe. В состав оборудования базовой версии Classic входят подушка безопасности водителя, электропривод и обогрев зеркал, передние электростеклоподъемники, система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, крепления для детских сидений ISOFIX.
Версия Comfort оснащается кондиционером, обогревом передних сидений, 15-дюймовыми литыми дисками колес, центральным замком с дистанционным управлением.
В оснащение версии Luxe входят две фронтальные подушки безопасности, мультимедийная система, обогрев лобового стекла, парктроник, камера заднего вида с омывателем, сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, улучшенный пакет шумоизоляции, 16-дюймовые литые диски колес, усиленная тонировка задних стекол.
Модель Niva является разработкой АвтоВАЗа, и ее производство начиналось в 2000 году под маркой Lada. Спустя два года машина стала выпускаться под брендом Chevrolet на совместном предприятии GM-АвтоВАЗ.
В начале декабря 2019 года АвтоВАЗ приобрел 50% акций компании GM-АвтоВАЗ у американской корпорации General Motors. Таким образом, фирма стала на 100% аффилированной компанией АвтоВАЗа. В апреле GM-АвтоВАЗ была переименована в АО «Лада Запад Тольятти».
22 января сообщалось, что АвтоВАЗ приступил к выпуску новой версии пятидверного внедорожника Lada Niva Legend, которая получила название Black.
Новая версия отличается черными корпусами зеркал, полностью черными колесными дисками, темной обивкой потолка и сидений. На передних крыльях присутствуют шильдики Black.