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Названа стоимость внедорожника Lada Niva Travel
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Названа стоимость внедорожника Lada Niva Travel

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Российский автопроизводитель АвтоВАЗ объявил стоимость обновленного внедорожника Lada Niva, который получил приставку Travel. Стоимость автомобиля составляет от 747 900 рублей до 890 900 рублей. Об этом 25 января сообщает пресс-служба бренда.

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Внешность автомобиля претерпела значительные изменения. У модели появились новый капот, иная решетка радиатора и видоизмененные фары.

Также внедорожник Niva Travel получил новые боковые молдинги, более рельефные накладки на колесные арки, полностью светодиодные задние фонари и более рельефный бампер. В исполнении Off-road автомобиль дополняют штатный шноркель, внедорожные шины и обвес из неокрашенного пластика.

Автомобиль представлен в комплектациях Classic, Comfort и Luxe. В состав оборудования базовой версии Classic входят подушка безопасности водителя, электропривод и обогрев зеркал, передние электростеклоподъемники, система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, крепления для детских сидений ISOFIX.

Версия Comfort оснащается кондиционером, обогревом передних сидений, 15-дюймовыми литыми дисками колес, центральным замком с дистанционным управлением.

В оснащение версии Luxe входят две фронтальные подушки безопасности, мультимедийная система, обогрев лобового стекла, парктроник, камера заднего вида с омывателем, сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, улучшенный пакет шумоизоляции, 16-дюймовые литые диски колес, усиленная тонировка задних стекол.

Модель Niva является разработкой АвтоВАЗа, и ее производство начиналось в 2000 году под маркой Lada. Спустя два года машина стала выпускаться под брендом Chevrolet на совместном предприятии GM-АвтоВАЗ.

В начале декабря 2019 года АвтоВАЗ приобрел 50% акций компании GM-АвтоВАЗ у американской корпорации General Motors. Таким образом, фирма стала на 100% аффилированной компанией АвтоВАЗа. В апреле GM-АвтоВАЗ была переименована в АО «Лада Запад Тольятти».

22 января сообщалось, что АвтоВАЗ приступил к выпуску новой версии пятидверного внедорожника Lada Niva Legend, которая получила название Black.

Новая версия отличается черными корпусами зеркал, полностью черными колесными дисками, темной обивкой потолка и сидений. На передних крыльях присутствуют шильдики Black.

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