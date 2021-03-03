Воздух на МКС будет пополнен азотом

Воздух на Международной космической станции в среду пополнят азотом, чтобы компенсировать утечку воздуха, которая была вызвана трещиной в российском модуле «Звезда». Об этом стало известно 3 марта из переговоров экипажа с Землей, транслируемых NASA.

«Сегодня будете выполнять наддув азотом до 736 мм (ртутного столба. — Ред.)», — передал космонавтам специалист Центра управления полетами.

1 марта стало известно, что для заклейки трещины в российском модуле «Звезда» будут использовать клей, сделанный из смолы североафриканских деревьев. Космонавт Сергей Рыжиков будет использовать герметики «Герметалл» и «Анатерм», а также клей-мастику, поролон, фторопластовые пленки, металлические накладки и изоленту. В работу будут задействованы дрель и шлифовальная шкурка.

25 февраля стало известно, что экипаж МКС временно заделал возможную трещину в российском модуле «Звезда», откуда, вероятно, происходит утечка воздуха.

Впервые трещину длиной 4,5 см космонавты нашли еще в октябре 2020 года. Дыру временно заклеили лентой, а затем заплаткой. 24 февраля 2021 года экипаж отремонтировал район второй возможной трещины.