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Минфин спрогнозировал ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов в марте

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В Минфине прогнозируют, что в марте 2021 года ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов составит 116,9 млрд рублей. Об этом говорится в материалах, опубликованных 3 марта на сайте ведомства.

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«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в марте 2021 года в размере +116,9 млрд рублей», ― отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов по итогам февраля текущего года составило +31,2 млрд рублей. Также в министерстве отметили, что совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет +148,1 млрд рублей.

Помимо этого в ведомстве добавили, что операции по покупке иностранной валюты будут осуществляться в период с 5 марта по 6 апреля 2021 года, а ежедневный объем закупок составит в эквиваленте 6,7 млрд рублей.

Ранее, 24 февраля, стало известно, что Минфин включил японскую иену с долей 5% и китайский юань (15%) в валютную структуру средств ФНБ, сократив доли доллара и евро. В министерстве подчеркнули, что эти изменения направлены на повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств фонда.

Кроме того, в ведомстве добавили, что в феврале Минфин завершил необходимые конверсионные операции для того, чтобы привести фактическую валютную структуру средств ФНБ к новой нормативной структуре.

13 января сообщалось о планах Минфина закупить иностранную валюту на 106,3 млрд рублей в период с 15 января по 4 февраля. Ежедневный объем покупки был эквивалентен 7,1 млрд рублей. Последний раз ведомство закупало иностранную валюту в марте 2020 года на сумму 133,3 млрд рублей.

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