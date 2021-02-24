Минфин перевел часть средств ФНБ из доллара и евро в юань и иену

Минфин России включил японскую иену с долей 5% и китайский юань (15%) в валютную структуру средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сократив доли доллара и евро. Об этом в среду, 24 февраля, сообщили в ведомстве.

«Минфин России информирует, что <…> в нормативную валютную структуру средств ФНБ включены японская иена с долей 5% и китайский юань с долей 15%. Доли доллара США и евро при этом сокращены с 45% до 35%, а доля фунтов стерлингов сохранена неизменной на уровне 10%», ― говорится в сообщении.

В министерстве также указали, что эти изменения направлены на повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ.

Кроме того, в Минфине добавили, что в феврале ведомство завершило необходимые конверсионные операции для того, чтобы привести фактическую валютную структуру средств ФНБ к новой нормативной структуре.

Ранее, 13 января, стало известно о планах Минфина закупить иностранную валюту на 106,3 млрд рублей в период с 15 января по 4 февраля. Ежедневный объем покупки эквивалентен 7,1 млрд рублей. Последний раз ведомство закупало иностранную валюту в марте 2020 года на сумму 133,3 млрд рублей.

Согласно бюджетному правилу, министерство закупает валюту на дополнительные доходы, которые поступают в бюджет при высокой цене на нефть. Эти средства направляются в ФНБ.

Зампред Центробанка Алексей Заботкин подчеркнул, что возобновление Минфином покупок валюты не окажет значимого влияния на внутренний валютный рынок страны.