В Госдуме предложили сделать перерасчет пенсий работающим пенсионерам

Депутаты от фракции ЛДПР внесут в Госдуму законопроект о снятии ограничений на перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Об этом в среду, 3 марта, сообщается в Telegram-канале одного из авторов документа председателя комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

Уточняется, что данное условие может быть достигнуто при отмене предела для индивидуального коэффициента в три балла.

Создатели документа напомнили, что с 1 января 2015 года начал действовать закон о страховых пенсиях, согласно которому каждый год 1 августа выплаты по старости увеличиваются максимум на три балла за год, а для пенсионеров, которые формируют пенсионные накопления, на 1,875 балла за год. Обычное исчисление коэффициента предусматривает показатель в 10 и 6,25 балла соответственно.

«С учетом действующих норм размер страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости у работающих пенсионеров с 1 августа 2021 года увеличится максимум на 296 рублей 58 копеек. При этом тариф страховых взносов, уплачиваемых работодателями за работающих застрахованных лиц, одинаков как для работающих пенсионеров, так и для застрахованных лиц, не являющихся пенсионерами», — отмечается в пояснительной записке.

Одновременно с этим с 2016 года страховые пенсии, которые выплачиваются работающим пенсионерам, не индексируются. Это означает, что законодательство дважды ограничивает им размер выплат.

«Законопроектом предлагается осуществлять перерасчет страховой пенсии и доли страховой пенсии по старости, исходя из максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента, применяемого при назначении страховой пенсии», — сообщают авторы документа.

Накануне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в российском правительстве и парламенте нет возражений против индексации пенсий работающим пенсионерам, ищется финансирование.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал 9 февраля о том, как продвигается вопрос об индексации пенсий для данной категории. Законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Государственную думу 22 января. На данный момент в стране 7,3 млн работающих пенсионеров, средняя пенсия составляет 16,5 тыс. рублей.

Согласно документу, предполагается, что социальные денежные выплаты будут индексироваться ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в России за прошедший год в соответствии с действующим порядком и дополнительно с 1 июля, в случае если темп инфляции за прошлый год превысит темп роста прожиточного минимума пенсионера за аналогичный период.