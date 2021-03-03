Россия может заработать в 2021 году более $9 млрд на поставках нефти в США

В 2021 году поставки нефти и нефтепродуктов из России в США могут увеличиться на 5%, ожидают опрошенные «Известиями» аналитики. За 2020 год РФ поставила в Штаты 196,9 млн баррелей, в этом году этот объем может увеличиться на 10 млн баррелей, сказала «Известиям» старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«В прошлом году российские экспортеры продали в США нефти и нефтепродуктов примерно на $8–8,5 млрд. В этом году этот показатель может преодолеть уровень $9 млрд. Это осторожный прогноз, поскольку цена нефти демонстрирует устойчивый рост. По итогам холодного февраля она подорожала почти на 17%», — отметила эксперт.

По итогам второго полугодия 2020-го Россия вместе с Канадой и Мексикой вошла в топ-3 экспортеров нефти в США, опередив Саудовскую Аравию и страны Персидского залива. Соединенные Штаты — крупный импортер нефти, сегодня страна добывает около 11 млн баррелей в сутки, а потребляет почти 20.

На днях экс-президент Дональд Трамп на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида) выступил с утверждением, что при Джо Байдене США будут зависеть от российской и ближневосточной нефти.

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Поставки сладки: Россия может нарастить экспорт нефти в США