ВОЗ заявила о признаках роста заболеваемости COVID-19 в Европе

В Центральной и Восточной Европе наблюдаются признаки возобновления роста заболеваемости COVID-19. Об этом 2 марта заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«В начале февраля появились первые признаки повышения заболеваемости в Центральной и Восточной Европе, а также на Балканах. Огонь не погас. Четыре из десяти стран с наибольшим количеством случаев COVID-19 за последние 24 часа находятся в Европейском регионе. Тот факт, что мы (Европа) являемся вторым наиболее пострадавшим регионом в мире, должен мотивировать нас продолжать соблюдать необходимые для остановки передачи вируса меры», — написал он в Twitter.

Ранее, 1 марта, опрошенные «Известиями» вирусологи заявили, что для европейских стран перспектива послаблений коронавирусных ограничений кажется всё более отдаленной.

Так, по их мнению, в Италии до сих пор не закончилась вторая волна эпидемии, а показатели заболеваемости в Германии превышают те, при которых власти начнут отменять жесткие противоэпидемические меры.

1 марта вирусолог НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что о завершении пандемии коронавирусной инфекции будут говорить в 2022 году, хотя прирост случаев заболевания COVID-19 не прекратится. Он указал, что имеются предпосылки для того, чтобы верить в окончание распространения инфекции через год.