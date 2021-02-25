Вирусолог оценил прогноз ВОЗ об окончании пандемии COVID-19 в 2022 году

О завершении пандемии коронавирусной инфекции будут говорить в 2022 году, хотя прирост случаев заболевания COVID-19 не прекратится. Таким образом 24 февраля прокомментировал прогноз эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вирусолог НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Комсомольской правдой».

Он указал, что имеются предпосылки для того, чтобы верить в окончание распространения инфекции через год.

«Нашей основной заботой станет вакцинация, но с нами в определенной мере останутся и маски, и дистанцирование», — предположил эксперт.

Вирусолог напомнил, что в странах Юго-Восточной Азии и Японии граждане привыкли ходить в масках в местах скопления людей.

По мнению Альтштейна, серьезная угроза возникнет тогда, когда в одной среде с вакцинированными гражданами окажутся те, кто не сделал прививку.

«Тут дело в том, что привитые люди могут начать себя вести с нарушением противоэпидемических правил в силу психологических причин. Их вольное поведение, представление о том, что вакцина — это панацея против болезни, и если они получили вакцину, то безопасность обеспечена на 100%, — вот это заблуждение может быть широко распространено», — указал он.

Альтштейн объяснил, что активным распространителем вируса после вакцинации человек быть не может, потому что в его организме вирус приживется с минимальной вероятностью, однако заражение вакцинированного и последующая передача инфекции не исключены.

«Вакцина – это хорошее и эффективное противоэпидемическое средство, но — только одно из целого ряда средств», — добавил вирусолог.

Днем ранее глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге дал прогноз об окончании пандемии коронавирусной инфекции к началу 2022 года.

Как отметил Клюге, коронавирус не исчезнет совсем из человеческой популяции, но к названному им сроку отпадет потребность в ограничениях. Однако он подчеркнул, что это только прогноз, так как пока никто не может точно сказать, как будет развиваться ситуация.

16 февраля представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что сроки окончания пандемии коронавируса будут зависеть от нескольких критериев. В частности, число заболевших одновременно во всех регионах мира должно упасть ниже эпидемиологического порога.

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