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На Украине депутаты горсовета отменили заседание из-за недосыпа

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Херсонский горсовет на Украине решил перенести заседание комиссии, из-за того что депутаты не высыпаются. Об этом во вторник, 2 марта, сообщил местный сайт «Херсон Newscity».

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Как уточняется, во вторник в городском совете в 13:00 (14.00 мск) должно было пройти заседание комиссии по вопросам финансов, планирования бюджета, инвестиций, регуляторной политики и социально-экономического развития.

«Однако, комиссию отменили, как сообщил нашему журналисту депутат от партии НТЖ («Нам тут жить») Илья Карамаликов, заседание перенесли на другой день, поскольку депутаты не высыпаются», — говорится в сообщении.

В сентябре 2019 года депутат от партии «Слуга народа» Алексей Устенко уснул в зале заседаний Верховной рады.

Тогда же украинский борец и народный депутат от фракции «Слуга народа» Жан Беленюк также уснул во время заседания в парламенте.

Как отмечало издание «Страна.ua», парламентарий просыпался, голосовал и дальше ложился спать. Журналисты напомнили, что ранее Беленюк сообщал, что успевает совмещать спорт и работу в Верховной раде.

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