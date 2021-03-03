Возраст согласия: Россия и Румыния расторгли контракт на транзит газа

Москва и Бухарест расторгли контракт на транзит российского газа через территорию Румынии по обоюдному согласию сторон. Изначально планировалось, что договор будет действовать до конца 2023 года. В результате Бухарест теперь может использовать для транспортировки топлива свою инфраструктуру. Молдавия сможет получать тот же российский газ, но из Румынии. На фоне этого молдавский президент Майя Санду решила разобраться с Приднестровьем, потребляющим российский газ, но не оплачивающим его . Подробности — в материале «Известий».

Выгодно всем

«Контракт на транспортировку природного газа по территории Румынии в третьи страны, заключенный с „Газпром экспорт“, прекращает действие по согласию обеих сторон», — такое сообщение распространила румынская компания «Трансгаз» по итогам переговоров, в которых помимо российской и румынской газовых компаний, приняли участие представители Еврокомиссии. Изначально подразумевалось, что соглашение, по которому природный газ прокачивался по газопроводу Т3 на территории Румынии в третьи страны, будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Как заявил бывший министр энергетики Румынии Рэзван Николеску, в расторжении договоренности между Москвой и Бухарестом нет ничего удивительного. «Это ожидалось. Прекращение действия этого соглашения не проблема для „Трансгаза“, если по трубопроводу будет течь другой газ. Если же трубопровод останется пустым, часть дохода будет потеряна. Я надеюсь, что будут найдены решения для использования этой инфраструктуры», — пояснил он.

Возраст согласия2 Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Дело в том, что раньше Бухарест по договору с «Газпромом» транспортировал российский газ по трубопроводным веткам Т1, Т2 и Т3. Теперь, как отмечают румынские власти, «другие страны могут резервировать мощности на этих транзитных газопроводах» .

В Румынию газ поступал транзитом через Украину (этот маршрут считается одним из наименее привлекательных для поставок российского газа в Европу) для дальнейшей прокачки в страны юга Европы: Болгарию, Грецию, Северную Македонию и Турцию. Однако после того, как запустили «Турецкий поток», необходимость в этом отпала — транзит через Румынию фактически не шел. Получилось, что новый маршрут дешевле, к тому же лишен серьезных геополитических рисков. Румынские власти подразумевают, что теперь страна может закачивать в них газ из «Турецкого потока» и поставлять его в Молдавию и на Украину. Помимо этого, когда у власти находился Игорь Додон, в Молдавии построили реверсный трубопровод, соединяющий юг страны с Румынией.

«Договор был расторгнут по обоюдному согласию, в присутствии представителей Еврокомиссии, поскольку транзит газа через территорию Украины становится просто нерентабельным. „Турецкий поток“ в этом плане более выгоден. Это все ценовая политика. При этом обе стороны договорились развивать другие проекты в нефтегазовой сфере. Румыния, как и другие европейские страны, получает газ по более короткому и более выгодному маршруту», — пояснил в разговоре с «Известиями» заведующий отделом Приднестровья и Молдовы Института стран СНГ Сергей Лавренов.

Возраст согласия3 Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В свою очередь старший научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, эксперт РСМД Дмитрий Офицеров-Бельский указывает на то, что стратегические цели России и Румынии трансформировались на протяжении долгого времени. «Говорить о том, что решающие изменения произошли уже сейчас, было бы преждевременно, но они произойдут. Поставлена мощная запятая. Россия стремится избавиться от транзита через Украину. В январе был зафиксирован минимум прокачки газа через Украину с момента распада СССР», — отметил политолог.

Большой долг

Молдавские власти надеются, что так они станут более независимы от Москвы. Это вписывается в проект, о котором после победы на выборах президента объявила Майя Санду — «создание единого межгосударственного инфраструктурного проекта ликвидации всех элементов присутствия России в Молдавии».

После расторжения газового контракта между Россией и Румынией Санду назвала нечестным долг своей страны перед «Газпромом». «На правом берегу у нас почти нет долгов „Газпрому“, потому что мы платим и платили все эти годы. С другой стороны, на левом берегу не платили за газ, и там долг очень большой. И конечно, нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить. Это несправедливо», — заявила политик.

Возраст согласия1 Президент Молдавии Майя Санду Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

После встречи главы государства с генпрокурором в Молдавии началось расследование, в центре которого — вопрос потребления и оплаты российского газа в Приднестровье. Раньше, независимо от геополитических пристрастий, молдавское руководство традиционно подписывало договоры на поставку российского газа на левый берег Днестра. Таким образом, Кишинев брал на себя обязательство платить за газ, который используют и в непризнанном государстве.

Газ, помимо граждан, получают еще и крупные предприятия. В частности, Молдавский металлургический завод в Рыбнице, который платит за топливо деньги не Кишиневу в лице АО «Молдовагаз» и не «Тираспольтрансгазу», а еще одной структуре — «ТираспольтрансгазПриднестровье». Генпрокуратура Молдавии теперь предстоит выяснить, куда поступают деньги из этой компании. Из-за неплатежей Приднестровья долг «Молдовагаз» за российские поставки сейчас достигает порядка $7,5 млрд, и выплатить его теперь предстоит выплатить Молдавии. Против этого активно выступает Санду.

Привязать Молдавию

Майя Санду занимает противоречивую позицию, считает Сергей Лавренов. «С одной стороны, она утверждает, что это не долг Кишинева, с другой — в каждом заявлении подчеркивает, что Приднестровье является частью Молдавии, то есть выступает за территориальную целостность. Еще в 2005 году молдавским парламентом был принят закон, согласно которому Приднестровью был приписан особый статус, то есть юридически Кишинев считает Приднестровье своей частью, а раз так, то кто же должен платить долги?» — отметил политолог.

Молдавия старается диверсифицировать поставки российского газа. В прошлом году стало известно, что достроили газопровод Унгены — Кишинев из Румынии в Молдавию; нитка стала продолжением 43-километрового участка Яссы (Румыния)— Унгены. Он соединил Кишинев с европейской газотранспортной системой (ГТС). Планируется, что по новой магистрали общей протяженностью 120 километров Молдавия сможет ежегодно получать из Румынии 1,5 млрд кубометров газа. «Возведение этого газопровода обосновывали тем, что Румыния нашла на шельфах Черного моря большие запасы газа. Но пока их никто не разрабатывает, у самой Румынии нет технологий для их разработки. Этот вопрос должны были решить еще осенью 2019 года, но пока все по-прежнему в подвешенном состоянии», — отметил в беседе с «Известиями» Дмитрий Офицеров-Бельский.

Возраст согласия4 Фото: ТАСС/EPA/ROBERT GHEMENT

В Бухаресте утверждают, что таким образом они предоставят жителям Молдавии альтернативу российскому газу. Впрочем, пока труба пуста. По мнению специалистов, в лучшем случае газ по ней пойдет в 2022 году. Это связано и с технической неготовностью Бухареста поставлять такие объемы голубого топлива, и с высокой ценой газа из Румынии: Бухарест покупает российский газ, и это лишь повысит цену. Помимо этого, не готова инфраструктура. Румыния на своей стороне должна достроить и запустить ветку Онешть — Гэрэешть — Лецкань, а также возвести две компрессорные станции.

К тому же новый газопровод не дотягивается и до Приднестровья, подчеркивает политолог. «Приднестровье не готово к получению газа из Румынии. До Кишинева труба дотянута, а до Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья — нет», — сообщил Офицеров-Бельский.