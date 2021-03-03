Непримиримые противоречия: почему в КПРФ назревает раскол

23 февраля коммунисты во главе с членом президиума ЦК КПРФ Валерием Рашкиным вышли на несанкционированный протестный митинг на Театральной площади Москвы. Ранее руководитель партии Геннадий Зюганов согласовал исключительно праздничный формат мероприятия, поэтому оказался в неприятном положении. Внутренние противоречия одолевают КПРФ и в регионах: недовольные действиями партийного руководства там оказываются за пределами партии — только за последнее время случилось сразу несколько скандалов. Многие экс-коммунисты вступают в оппозицию к КПРФ и даже создают альтернативные политические объединения. По мнению аналитиков, из-за этого парламентская партия может сильно потерять в рейтинге. Подробнее — в материале «Известий».

Конфликты в центре

Коммунистам не удалось локализовать и удержать на местах внутренние противоречия. Раскол демонстрирует сам федеральный центр, о чем свидетельствует акция 23 февраля. Но трения между Валерием Рашкиным и Геннадием Зюгановым возникли задолго до этого. В начале года главе партии и всему консервативному блогу КПРФ пришлось оправдываться за сторонников Рашкина, которые выступили с открытой поддержкой Алексея Навального.

Член президиума ЦК КПРФ попытался, вероятно, сгладить конфликт и сохранить статус-кво. 18 февраля московский горком партии исключил депутата Мосгордумы Дмитрия Локтева. По его словам, это связано непосредственно с Рашкиным.

— Я считаю его [Рашкина] основным бенефициаром моего исключения из партии, так как без его ведома ничего не делается в районном комитете партии, который меня исключил. […] Мое исключение — это [способ] показать, что партия избавляется от «навальнистов» в своих рядах, — сказал он. Парламентарий предположил, что такая же участь ждет другого члена фракции КПРФ в Мосгордуме Евгения Ступина.

Однако позднее выяснилось, что исключение Локтева могло быть связано с другими причинами. Локтев раскрыл в соцсетях финансовую схему КПРФ с помощниками — как пишет ряд интернет-ресурсов, суть ее заключалась в том, что депутаты брали своими помощниками «левых» людей, а их зарплатами распоряжались по своему усмотрению. Парламентарий отказался в этом участвовать, что повлияло на решение московского горкома КПРФ. Признания экс-коммуниста могут стать поводом для проверки финансовой деятельности всей фракции в МГД и непосредственно в ячейке, которой руководит Валерий Рашкин.

Но исключение из партии еще не влечет за собой исключения из фракции или лишение мандата. Мандата был лишен член фракции КПРФ Олег Шереметьев. В конце января суд приговорил его к четырем годам колонии условно за мошенничество в крупном размере — помощница обвинила его в том, что он распоряжался премией, которую ей выплачивала МГД.

Региональные расколы

Внутренние конфликты набирают силу и на уровне регионов. В феврале несколько бывших членов КПРФ в Пермском крае перешли в оппозицию к руководителю местного отделения партии Ксении Айтаковой и уже объявили о создании собственной организации. В их числе оказался и лидер ячейки Свердловского района Перми Сергей Андреянов, а также куратор коммунистов Коми-Пермяцкого округа, действующий депутат заксобрания Пермского края Михаил Осокин.

Их поддержали не только активисты, но и местные «комсомольцы» во главе с Евгением Ермолаевым, и «пионеры» региона под руководством Зинаиды Токаревой.

Уход общественников из пермского отделения КПРФ начался еще в 2016 году, когда партия оказалась под контролем спонсоров. Это не понравилось многим идейным коммунистам. По их словам, с тех пор мало что изменилось. В партийных списках приоритет отдается не авторитетным опытным политикам, а людям, связанным с финансированием партии.

Политтехнолог Дмитрий Логинов уверен, что отстранять от выборов влиятельных политиков-коммунистов в пользу спонсоров неправильно. Коммерческие» кандидаты буду решать собственные задачи — они не выведут «красных» из очевидного кризиса», — говорит эксперт.

Создать свою альтернативу хабаровскому крайкому КПРФ предлагали и некогда самому активному и яркому представителю коммунистов Хабаровска Максиму Кукушкину. В конце февраля руководство местного отделения Компартии изгнало его из своих рядов вместе с другим депутатом закдумы Хабаровского края Сергеем Ильиным.

После этого авторитет обоих парламентариев среди бывших товарищей по партии заметно вырос. Многие коммунисты в знак солидарности также начали покидать КПРФ. Они же и уговаривали Кукушкина создать свою организацию, но тот не согласился.

Раскол произошел в начале февраля и на пленуме чувашского республиканского комитета КПРФ, решавшего вопрос о выборах первого секретаря. На этот пост баллотировались два претендента — Алексей Шурчанов, выдвинутый центральными органами партии, и альтернативный кандидат Александр Андреев. Ни тот ни другой не смогли заручиться большинством голосов членов рескома. По мнению экспертов, конфликт внутри регионального отделения стал следствием серьезного кризиса, продолжающегося в местной организации многие годы.

По итогам прошедшей отчетно-выборной конференции КПРФ в Новосибирске из нового состава обкома исключили неугодных областному партначальству кандидатов. В частности, в списках не оказалось депутата горсовета Виктора Стрельникова. Он критиковал действия лидера новосибирских коммунистов, градоначальника Анатолия Локтя после того, как мэрия тайно продала в частные руки участок городской земли, предназначавшейся для сквера.

Мест в составе бюро обкома лишились и руководитель областного отделения женского союза «Надежда России» Вера Гарманова, депутат заксобрания, зампредседателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Вадим Агеенко. В последние годы много пишут о том, что в новосибирском отделении КПРФ взят тренд на «выдавливание» из руководящих органов партии убежденных коммунистов в пользу людей, приближенных к первому секретарю обкома, мэру Новосибирска Анатолию Локтю.

Бунт против «красных» губернаторов

В Орловском облсовете коммунисты взбунтовались против «красного» губернатора Андрея Клычкова. Депутат фракции КПРФ Валентина Остроушко выступила против попытки главы региона продвинуть своего кандидата на должность председателя Контрольно-счетной палаты. Ранее Клычков инициировал отставку руководителя КСП Ивана Левина, выявившего масштабную коррупцию в правительстве региона. По проверкам КСП Орловской области было возбуждено 23 уголовных дела. Коммунистка Остроушко увидела в действиях губернатора прямую заинтересованность в том, чтобы прекратить борьбу с коррупцией в Орловской области.

В конце 2020-го вотум недоверия другому губернатору-коммунисту Валентину Коновалову выразили депутаты регионального парламента Хакасии. В их числе были и представители КПРФ. Парламентарии требовали отчета о тратах из резервного фонда на сумму почти в 500 млн рублей. Много вопросов вызвало их целевое использование, в частности, на культурно-развлекательные мероприятия в период карантина.

Коновалову припомнили историю 2018 года. Тогда он выделил из казны своей команде чиновников премии на суммы от 250 до 400 тыс. рублей за счет зарплат бюджетников. Некоторые вознагражденные госслужащие находились в должности всего несколько недель. За Коновалова лично вступился депутат ГД Юрий Афонин. Он давил на коммунистов и требовал отказаться от своих претензий.

Это не единственный скандал с коммунистами на местах, в котором замешан Афонин. Например, накануне выборов в 2019 году в Карачаево-Черкессии разгорелся скандал со списками КПРФ. В них оказался бывший лидер «Коммунистов России» Эдуард Маршанкулов. Его кандидатуру предлагал лично Афонин .

С именами братьев Маршанкуловых связаны убийства десятилетней давности — Марата Кубанова и владельца туристической фирмы «Барс» Бориса Байрамкулова. Кроме того, к Эдуарду Маршанкулову в КЧР относят эпизоды хищения бюджетных средств, шантаж, вымогательство и тесное сотрудничество с экс-сенатором Рауфом Арашуковым, которого обвиняют в убийстве, участии в преступном сообществе и давлении на свидетелей.

Представители КПРФ в КЧР вступили в открытый конфликт с Афониным. На отчетной конференции они заявили зампреду ЦК партии, что не будут голосовать «за бандитов», а также обвинили Афонина в бесчестности. «Кому вы хотите подлость сделать? Почему вы хотите сделать из меня предателя? Да, говорят, деньги он [Маршанкулов] даст! Не верю», — заявила одна из местных коммунисток.

По словам эксперта Центра политического анализа Андрея Тихонова, из КПРФ сделали «инструмент заработка и политического лоббизма».

— За рост своего персонального влияния на внутрипартийные финансовые потоки коммунистические боссы будут вести ожесточенную борьбу. В расход пойдут все несогласные, все те, кто пытается сунуть нос не в свое дело. Повсеместно по стране коммунисты заключают «сделки с совестью». На уровне партфункционеров лоббируются интересы кандидатов-спонсоров. На уровне глав городов и регионов — сделки покрупнее. Коммунистические лидеры работают в масштабах администраций и правительств, что также сказывается, как мы видим, на кадровом подходе к партийному активу. Безусловно, это приводит к внутренним расколам, внутрипартийной войне и как итог — потере ядерного актива, который связан с КПРФ идеологически, — отметил он.

Тихонов добавил, что это происходит повсеместно и поэтому ставки на уровне федерального центра тоже повышаются.

— Сегодняшняя конфронтация зюгановцев и рашкинцев — это не внутривидовая война идей, что в принципе характерно для крупного политического объединения. Это война за коммерческий ресурс. В этой битве коммунисты скорее готовы потерять партию, чем собственное влияние. По тому самому принципу — так не доставайся же ты никому, — заключил эксперт.