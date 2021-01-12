Своя половина: произойдет ли смена лидера КПРФ и к чему может привести

В конце декабря зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил изданию Daily Storm, что коммунисты рассчитывают получить половину голосов россиян на предстоящих выборах в Госдуму. Но эксперты относятся к заявлению депутата скептически, учитывая, что выборы в ГД 2016 года КПРФ провалила, а 2020 год не дал оснований говорить о какой-либо позитивной динамике для коммунистов. Чего ждать от управленческой рокировки в КПРФ — в материале «Известий».

Смена руководства

Политологическое сообщество всё активнее говорит о грядущей управленческой рокировке в КПРФ. По их мнению, скорее всего, коммунисты в качестве нового лидера видят зампреда ЦК КПРФ, депутата Госдумы Юрия Афонина. Но эксперты не видят в этом решения назревшей проблемы обновления и омоложения управленческого состава партии. По мнению аналитиков, у Афонина и близкой ему группы в компартии уже четко обозначился бэкграунд лоббистов, а значит в партии не произойдет изменений ни с точки зрения кадрового подбора, ни в плане ориентиров.

— В качестве нивелирования внутриэлитного недовольства многолетним вождистским форматом партийного функционирования такая смена, безусловно, наиболее очевидный путь, — считает вице-президент Института национальной стратегии Виктор Милитарев. — Сохранение группы зюгановских, то есть передача власти внуку Зюганова Леониду однозначно приведет к уходу старой партийной номенклатуры, а это небезопасно для партии, которая и без того столкнулась с оттоком актива. К тому же Афонин, в отличие от того же депутата-коммуниста Алексея Куринного, не идет по наметившемуся сейчас в КПРФ пути радикальной риторики, что в большей мере устроит остальную партийную элиту.

Однако, как уверен эксперт, Афонин не станет новым лидером КПРФ, который поможет партии вернуться к идеологическим ценностям и своей социальной повестке, чтобы собрать растерянный ядерный электорат. И он не будет реализовывать систему внутрипартийных социальных лифтов.

— Юрий Афонин изначально был коммерчески ориентированным политиком, который прекрасно понимает, за что готовы платить спонсоры. Он довольно активный законотворец и умеет бороться за свои интересы. Чего стоит одна кампания отбивания негатива от губернатора Хакасии, который сегодня подконтролен Афонину и, безусловно, выгоден как ресурс, — считает политолог Милитарев.

Надежда на поддержку

В 2011 году СМИ сообщали, что Афонин — миноритарий петербургской группы «ИЛИМ», лидера российской целлюлозно-бумажной промышленности. При этом он первый заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Афонина связывают еще с одним депутатом-лоббистом Госдумы от КПРФ Павлом Дорохиным. Коллеги не первый год работают в тесном партнерстве, совместно выступили как основатели движения «Русский лад». Несколько лет назад Дорохин оказался в центре скандала. Он направил официальные письма в адрес Объединенной судостроительной корпорации, а также руководства нескольких регионов и настойчиво рекомендовал им заключать госконтракты с рекомендуемыми им фирмами.

Эксперты считают, что «статусное повышение Афонина только усилит коммерческую составляющую в КПРФ, которая и до этого была профессиональным стилем партии».

— Но это никак не скажется на продвижении по партийной лестнице сильных молодых лидеров, — уверен Милитарев. — Только усилится и без того неслабое влияние Афонина на завод правильных людей в парламенты.

Афонин настроен серьезно побороться за власть и новые перспективы, поэтому ориентирует заинтересованные в нем группы влияния на светлое будущее и свою готовность встать у руля. 31 декабря депутат заявил, что коммунистов на выборах в Госдуму поддержит половина россиян. Эксперты относятся к этому скептически.

— Это, мягко говоря, очень завышенные ожидания, что, впрочем, характерно для риторики КПРФ, которая всегда крайне опрометчиво обещает озолотить народ, не учитывая объективные обстоятельства. Но 50% — это уж действительно перебор, учитывая провальный результат компартии на предыдущих выборах в Госдуму в 2016 году. Коммунисты едва набрали 13%. В итоге у них в нынешней думе всего 9% мандатов. ЕДГ 2020 года не просто не показал какой-то кардинальной позитивной динамики, но, напротив, продемонстрировал неготовность КПРФ мобилизовать протест, который тогда был на пике, — считает президент Центра политических технологий Борис Макаренко.

2020 год не принес успеха КПРФ. В ряде регионов компартия потерпела поражение. Например, в Ульяновске сняли с выборов в гордуму 19 кандидатов-коммунистов. Ослабли позиции партии и на «красных» территориях. Минус 30% мандатов в Новосибирске, в Хакасии — потеря большинства мест глав городов и населенных пунктов.