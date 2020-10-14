Кто в доме хозяин: КПРФ открестилась от обманутых дольщиков

В Подмосковье суд приговорил к трем годам лишения свободы бывшего депутата законодательного собрания Ульяновской области от КПРФ и одного из активных спонсоров партии Рината Шайдуллина. Он осужден за обман 65 дольщиков в Подмосковье на сумму в 131 млн рублей. Коммунисты, принимавшие многомилионную поддержку однопартийца, не пришли на помощь гражданам, которые по его вине остались без крыши над головой. По мнению экспертов, это красноречивее любых лозунгов показывает истинное отношение КПРФ к проблемам людей. Подробнее — в материале «Известий».

Проблемный дом

Шайдуллин стал депутатом ульяновского заксобрания в 2013 году и, по данным региональных онлайн-изданий, активно спонсировал ульяновских коммунистов.

Он занимал должность исполнительного директора строительной фирмы ООО «Вита Реал Эстейт». В июне 2011-го компания объявила о возведении четырехэтажного жилого дома в деревне Удино Дмитровского района Московской области. Шайдуллин собрал с дольщиков деньги на строительство. По материалам следствия, он заведомо знал, что дом не введут в эксплуатацию и люди не получат квартир. Здание до сих пор не достроено.

По словам экспертов, депутатские амбиции Шайдуллина были обусловлены прагматическими мотивами. За спонсорскую помощь бизнесмен должен был получить гарантированный мандат.

— Учитывая, что махинации с деньгами подмосковных дольщиков его компания «Вита Реал Эстейт» провернула в 2011 году, налицо продуманная схема. Шайдуллин присваивает деньги, вкладывается в предвыборную кампанию, получает мандат и рассчитывает на неприкосновенность и коммунистическую крышу, — полагает председатель комиссии по ЖКХ, строительству и транспортной инфраструктуре Общественной палаты Московской области Вячеслав Панькин.

Некоторое время у правоохранителей действительно не было вопросов к Шайдуллину. Но в июле 2018 года он был помещен в СИЗО-2 в подмосковном Волоколамске по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

— Налицо попытка прикрыться от правосудия брендом известной политической партии и депутатским мандатом. А вот со стороны КПРФ это крайне непродуманный ход. Репутационные потери кратно превышают финансовый профит, — уверен руководитель Центрального исполкома общероссийской организации «Офицеры России», генерал-лейтенант полиции Александр Михайлов.

Еще более недальновидным эксперты видят поведение лидеров ульяновской коммунистической ячейки и их федерального куратора — депутата Госдумы Алексея Куринного.

В начале года, когда «Вита Реал Эстейт» проходила процедуру банкротства, она подала в суд против ульяновского регионального отделения КПРФ с требованием вернуть пожертвованные Шайдуллиным партии 5 млн рублей. Алексей Куринный подтвердил факт получения денег, но возвращать их не захотел.

По словам журналиста Эрнеста Старателева, во время суда над Шайдуллиным КПРФ повела себя довольно странно.

— Почему у него [Куринного], человека, который всем рассказывает о своей честности и неподкупности, такие друзья-товарищи? Почему его коллега, депутат от КПРФ Юрий Синельщиков страстно защищал бывшего депутата ЗСО Рината Шайдуллина, того самого, кто обманул дольщиков? — отметил он.

Кроме того, вице-спикер заксобрания Ульяновской области Айрат Гибатдинов заявил, что Шайдуллин якобы был членом региональной фракции, а не партии в целом. За историей с уголовным делом он не следил.

В похожей ситуации, когда дольщиков оставил без квартир близкий к партии владелец ИСК «Запад» Наиль Алимов, Гибатдинов на пленарном заседании ЗакСа попросил выдать застройщику 120 млн рублей из областного бюджета на достройку 10 проблемных домов.

Скандалы вместо дел

Вместо того чтобы принять участие в судьбе обманутых долщиков, Куринный и Гибатдинов сконцентрировали усилия на скандальной предвыборной кампании: дрались и бросались тухлой рыбой в региональном парламенте, ломали решетки в здании горадминистрации, ставили на монументах Воинской славы палаточные лагеря.

Эксперты убеждены, что этот случай серьезно ударит в первую очередь по репутации Куринного. Дело тут в пассивности партии, когда надо отвечать перед людьми.

— Вызывает возмущение поведение партийных лидеров. В особенности Алексея Куринного, который, как избранник от региона, должен нести персональную ответственность за преступления ульяновских коммунистов, — поясняет Александр Михайлов. — При этом он является депутатом Госдумы и представляет сегодня КПРФ не только на ульяновской территории, но и по всей стране.

Он добавил, что случившееся с подмосковными дольщиками — зона ответственности Куринного.

— Как только стало известно о том, что произошло с домом в Подмосковье по вине его коллеги по цеху, первое, что он должен был сделать, — это заявить о готовности помочь и, конечно, помочь. Складывается впечатление, что коммунисты пополнили свой партийный фонд деньгами обманутых дольщиков. А судя по тому, что никто из представителей партии не отреагировал на эту проблему, то пополнился не только фонд, но и карманы конкретных функционеров, — уверен эксперт.

По словам Вячеслава Панькина, обманутые люди в Подмосковье годами живут без крова из-за депутата от КПРФ, а коммунисты в это время «защищают какой-то абстрактный народ от капиталистической заразы».

— Где эта защита в итоге? — соглашается Михайлов. — Одним словом, нынешние коммунисты работают «на входящий». Как деньги нести, так это к нам, как реально за людей впрягаться и финансово помочь, так наша хата с краю.

Имущество Шайдуллина арестовано для возмещения ущерба дольщикам — он составляет 131 млн рублей. Бывший парламентарий всячески отрицал вину, но теперь она доказана в суде.