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Санитарный вертолет доставил в московскую больницу сбитого машиной подростка

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Санитарный вертолет Московского авиационного центра доставил в больницу подростка, которого на пешеходном переходе в «новой Москве» (ТиНАО) сбил автомобиль. Об этом во вторник, 2 марта, сообщила пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Москвы.

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Машина скорой помощи доставила подростка 13 лет после ДТП на вертолетную площадку Щапово. «По словам очевидцев, на пешеходном переходе его сбил автомобиль. После передачи пострадавшего авиамедицинской бригаде вертолетом подростка эвакуировали в специализированное лечебное учреждение столицы», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Пострадавшего на борту сопровождали врачи Центра экстренной медицинской помощи. Медики поддерживали и контролировали состояние подростка.

Ранее в этот же день сообщалось, что по итогам прошлого года в Москве число погибших в ДТП на 100 тыс. жителей составило 2,97 человека. Эта цифра оказалась ниже целевого показателя социального риска, утвержденного указом президента России.

Целевой показатель социального риска, утвержденный российским лидером, должен быть не более четырех погибших в автомобильных авариях человек на 100 тыс. жителей по России. Причем этот показатель было нужно достигнуть к 2030 году.

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