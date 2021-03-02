Москва превысила план 2030 года по уровню безопасности дорожного движения

По итогам прошлого года в Москве число погибших в ДТП на 100 тыс. жителей составило 2,97 человека. Эта цифра оказалась ниже целевого показателя социального риска, утвержденного указом президента России, сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта столицы во вторник, 2 марта.

В департаменте напомнили, что целевой показатель социального риска, утвержденный российским лидером, должен быть не более четырех погибших в автомобильных авариях человек на 100 тыс. жителей по России. Причем этот показатель было нужно достигнуть к 2030 году.

Так, по итогам 2020 года показатель социального риска в Москве стал одним из самых низких социальных рисков в мире. Например, в Нью-Йорке он составляет 2,84 человека, в Сингапуре — 2,7. Показатели ниже наблюдаются только в европейских городах.

«Москва достигла рекордно высокого уровня безопасности дорожного движения и прочно удерживает первое место в России по этому показателю. В минувшем году количество ДТП с пострадавшими сократилось на 14%, с 9,2 тыс. в 2019 году до 7,9 тыс. в 2020 году. По сравнению с 2010 г. снижение составило 32% или 11,7 тыс. ДТП», — приводит издание сообщение пресс-службы.

В департаменте рассказали, что стремятся к нулевым показателям смертности к 2040 году. Поэтому «продолжат активно реализовывать программы», направленные на успокоение дорожного трафика и развитие пешеходной инфраструктуры, например на создание островков безопасности, обустройство новых пешеходных переходов и модернизацию существующих, строительство светофоров, изменение организации дорожного движения и сужение полос, развитие системы фотовидеофиксации.

В начале февраля Telegram-канал московского дептранса сообщил, что в столице за десять лет количество ДТП с погибшими снизилось на 52%, с пострадавшими — на 32,5%. Сейчас это самый безопасный город в России.

В конце декабря прошлого года стало известно, что самой опасной магистралью в Москве по итогам 2020-го стала Московская кольцевая автомобильная дорога (МКАД). В том году на ней произошло 670 ДТП с тяжелыми последствиями.

Самым безопасным было признано Рублевское шоссе. На трассе за год произошло семь дорожных автоаварий с пострадавшими.