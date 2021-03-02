Экс-премьер ДНР объяснил нежелание Зеленского объявлять мобилизацию

Бывший премьер-министр Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский объявит в государстве всеобщую мобилизацию, украинцы призывного возраста сбегут из страны. Об этом Бородай сообщил 2 марта Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Когда на Украине объявляется что-то похожее, как показывает практика, значительная часть мужского населения Украины тут же делает ноги из Украины куда подальше», — рассказал бывший премьер-министр ДНР.

Он отметил, что в таком случае украинскому лидеру придется «бабок с косами призывать <...> на защиту своего трона покосившегося».

Бородай добавил, что Украина вынуждена показывать подготовку к наступлению в Донбассе, потому как Зеленский находится «в тупике».

2 марта на Украину прибыл глава ЕС Шарль Мишель. В повестке его визита — посещение линии соприкосновения в Донбассе, переговоры с Зеленским, на которых будут обсуждаться реформы. Также Мишель примет участие в форуме «Украина 30» по судебной реформе.

В этот же день Мишель объявил, что в 2021 году Евросоюз начинает новую программу экономической поддержки Донбасса.

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, которые не согласились с результатами госпереворота в стране в феврале 2014 года.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе также обсуждается на встречах контактной группы в Минске, которая с осени 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако после принятых соглашений о перемирии конфликтующие стороны продолжают вести перестрелки.