Экс-премьер ДНР объяснил нежелание Зеленского объявлять мобилизацию
Бывший премьер-министр Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский объявит в государстве всеобщую мобилизацию, украинцы призывного возраста сбегут из страны. Об этом Бородай сообщил 2 марта Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Когда на Украине объявляется что-то похожее, как показывает практика, значительная часть мужского населения Украины тут же делает ноги из Украины куда подальше», — рассказал бывший премьер-министр ДНР.
Он отметил, что в таком случае украинскому лидеру придется «бабок с косами призывать <...> на защиту своего трона покосившегося».
Бородай добавил, что Украина вынуждена показывать подготовку к наступлению в Донбассе, потому как Зеленский находится «в тупике».
2 марта на Украину прибыл глава ЕС Шарль Мишель. В повестке его визита — посещение линии соприкосновения в Донбассе, переговоры с Зеленским, на которых будут обсуждаться реформы. Также Мишель примет участие в форуме «Украина 30» по судебной реформе.
В этот же день Мишель объявил, что в 2021 году Евросоюз начинает новую программу экономической поддержки Донбасса.
В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, которые не согласились с результатами госпереворота в стране в феврале 2014 года.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе также обсуждается на встречах контактной группы в Минске, которая с осени 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако после принятых соглашений о перемирии конфликтующие стороны продолжают вести перестрелки.