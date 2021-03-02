Глава Евросовета объявил о программе поддержки развития Донбасса

Европейский союз в 2021 году начинает новую программу экономической поддержки Донбасса и предоставления там госуслуг населению. Об этом 2 марта заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«ЕС предоставил значительную поддержку Украине для смягчения влияния конфликта (на востоке страны. — Ред.). И в этом году мы начинаем новую программу для поддержки экономического развития и предоставления государственных услуг в этом регионе», — сказал Мишель.

Ранее в этот же день председатель Евросовета сообщил, что антироссийские санкции Евросоюза будут оставаться в силе до полной реализации Минских соглашений.

Мишель отметил, что вместе с президентом Украины он призвал открыть пункты въезда и выезда на линии соприкосновения в Луганской области. По его словам, это решение обеспечит связь между людьми и предоставление услуг.

Глава Европейского совета также отметил работу специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и поблагодарил партнеров ЕС, которые поддерживают пострадавших в результате конфликта.

Ранее сообщалось, что Мишель утром 2 марта прибыл на Украину. В повестке его двухдневного визита — посещение линии соприкосновения в Донбассе, встреча с Зеленским, на которой планируется обсудить реформы.